Congo-Kinshasa: Sous l'impulsion de Modeste Bahati, AFDC-A - Députés et Sénateurs soutiennent Félix Tshisekedi

Il s'est tenu ce dimanche 19 juin 2022, à l'Hôtel ROTANA, une réunion entre le Président National et Autorité Morale statutaire du Regroupement politique AFDC-A, le Sénateur Professeur Modeste BAHATI LUKWEBO et les Députés Nationaux et Sénateurs de l'AFDC-A.

A l'issue de cette réunion, Nous, Députés Nationaux et Sénateurs du Regroupement politique AFDC-A, faisons la déclaration, ci-après :

1. Condamnons avec la dernière énergie l'agression notre pays par les rebelles du M23 soutenus par les pays voisins ;

2. Soutenons le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO ;

3. Soutenons les Forces Armées de la République Démocratique du Congo qui se battent héroïquement dans l'Est du pays pour assurer l'intégrité territoriale de notre pays ;

4. Réaffirmons notre fidélité, loyauté et attachement sans faille à l'Auguste personne de l'Honorable Professeur Modeste BAHATI LUKWEBO, Président National et Autorité Morale statutaire de l'AFDC-A et lui rassurons de notre soutien, tous azimuts, dans toutes les initiatives louables et salvatrices qu'il entreprend pour l'intérêt de notre Regroupement ;

5. Encourageons notre Président National et Autorité Morale statutaire, le Professeur Modeste BAHATI LUKWEBO, à continuer inlassablement son combat politique aux côtés de Son Excellence Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République, Chef de l'Etat, à qui nous réaffirmons, par cette même occasion, nos hommages les plus déférents ;

6. Sollicitons de notre Président National et Autorité Morale statutaire, le Professeur Modeste BAHATI LUKWEBO, la multiplication de ces genres de rencontres en vue de renforcer la cohésion entre les élus de l'AFDC-A et la hiérarchie du Regroupement ainsi que pour des orientations politiques permanentes.