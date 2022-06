Cote d'Ivoire: Démocratie à la base

" Qui veut aller loin ménage sa monture ", dit-on. Pour sûr, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a décidé de faire sienne cette maxime, qui a tout l'air d'une vraie leçon de vie politique.

Ainsi, après plusieurs mois d'hibernation, ponctués d'intenses réflexions et consultations internes, le parti au pouvoir a entamé officiellement sa mue, le 28 février lors d'un Conseil politique dans un grand hôtel d'Abidjan. Une réunion de haut niveau présidée par le patron du parti, le Président Alassane Ouattara, sanctionnée par l'annonce de la mise en place du Directoire dirigé par le ministre d'Etat Gilbert Kafana Koné.

Mais, plus d'une simple mue, c'est à une restructuration profonde qu'on assiste, sous la férule, naturellement, du Président Alassane Ouattara. De fond en comble, le RHDP se réorganise en tirant les leçons de ses imperfections et insuffisances pour se doter d'un appareil puissant, fortement enraciné dans le pays et, bien plus, qui répond aux aspirations des militants.

Après tout, ce sont eux, comme on le dit dans le langage populaire ivoirien, les " Boss ". Car, il ne faut pas l'oublier, si le RHDP demeure depuis dix ans la première force politique de Côte d'Ivoire, avec le plus grand nombre d'élus à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les collectivités territoriales (mairies et conseils régionaux ), il le doit, essentiellement, à ses militants.

Sans leur engagement et leur force militante, aucun succès ne serait possible. Justement, le président du RHDP et la haute direction du parti l'ont compris. C'est pourquoi, la satisfaction de la base est au cœur de la vaste restructuration en cours.

Après donc le Directoire, composé de hauts et valeureux cadres du pays, un Secrétariat exécutif a été mis sur pied. Sa mission, assurer l'animation de la vie du RHDP sur le terrain et y renforcer sa présence, voire favoriser son expansion.

Pour cela, ce secrétariat exécutif, dont le premier responsable, Adama Bictogo, vient de prendre la succession d'Amadou Soumahoro (décédé) à la tête de l'hémicycle, est aidé dans sa tâche par des secrétaires nationaux qui sont des cadres issus des quatre coins de la Côte d'Ivoire. Objectif : faire un maillage efficient du terrain et améliorer l'implantation du parti. Justement, pour faciliter une coordination des actions dans les régions, des délégués politiques vont être nommés ; une fonction qui existait déjà au RDR, mais qui est totalement inédite au RHDP.

Pour autant, la formation houphouëtiste ne compte pas s'arrêter-là. Ce lundi, elle organise, sous la houlette du président du Directoire, une grande réunion d'information qui tracera les sillons de l'élection des futurs secrétaires départementaux. Ces militants qui auront la responsabilité d'animer le parti au sein des départements politiques (plus de 340 créés), seront " les préfets " du RHDP. Ils seront la véritable courroie de transmission entre la direction et la base.

C'est dire leur importance. Des centaines de missions de terrain ont parcouru récemment l'ensemble du territoire national à la rencontre des militants pour s'assurer de l'existence des structures annoncées. Nul doute que la base aura son mot à dire dans la désignation des départementaux. Un exercice démocratique en interne qui suscitera, sans doute, passion et enthousiasme chez les cadres et militants.

Mais, au-delà de cet aspect, c'est surtout la démarche, qu'il faut saluer, car elle traduit la volonté des responsables de réaménager le parti dans la transparence et avec une saine émulation entre ses animateurs. Une manière implicite de barrer le chemin au favoritisme et à la complaisance qui, en plus de saper la cohésion, contrarient la bonne marche du parti.

C'est justement sur ce terrain que les militants attendent la Direction. Ils veulent plus de clarté dans les décisions, et implicitement, le moment venu, dans le choix des candidats aux prochaines élections locales prévues en 2023. Une échéance électorale que le RHDP veut absolument remporter, pour conforter son hégémonie sur la scène politique, et préparer, en toute sérénité, la présidentielle. Le RHDP se veut un parti modèle et moderne. Cela, il doit le démontrer dans son fonctionnement.