Madagascar: Inclusion - Favoriser l'intégration sociale et la protection des droits des albinos

Les experts des droits de l'Homme des Nations Unies ont exhorté Madagascar à prendre des mesures immédiates pour protéger les personnes atteintes d'albinisme. C'est dans ce sens qu'un atelier est organisé depuis hier à Antaninarenina avec la participation de divers acteurs.

Les personnes atteintes d'albinisme sont victimes de nombreuses formes de discrimination et l'albinisme continue d'être profondément mal compris, aussi bien sur le plan social que médical. L'apparence physique des personnes souffrant d'albinisme est souvent l'objet de croyances et de mythes erronés découlant de superstitions, ce qui favorise leur marginalisation, leur exclusion sociale, et, pire encore, met en danger constant leur vie et leur sécurité.

Face aux nombreux défis auxquels font face les albinos, le Haut conseil pour la défense de la démocratie et de l'Etat de droit, en collaboration avec le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, organise depuis hier à Antaninarenina dans le cadre du projet " consolidation de la paix " un atelier d'échanges et de sensibilisation sur la promotion et la protection des droits des personnes atteintes d'albinisme. Ce, en vue de contribuer aux initiatives des Nations Unies de lutter contre la discrimination sous toutes ses formes, et de promouvoir les droits des groupes vulnérables en général et des personnes atteintes d'albinisme en particulier, auxquelles le Gouvernement malgache se joint.

Mobilisation

Cet atelier a vu la présence de divers acteurs, notamment les associations des personnes atteintes d'albinisme, les associations oeuvrant pour la protection des droits des personnes vivant avec un handicap, différents départements ministériels, la société civile, et le Système des Nations Unies qui discuteront des défis relatifs à la jouissance des droits et à la sécurité des personnes atteintes d'albinisme ; et émettront par la suite des propositions et des recommandations qui alimenteront les travaux initiés par le gouvernement pour une future élaboration d'une stratégie nationale de protection des droits des personnes atteintes d'albinisme.

" Unis pour faire entendre nos voix ", tel a été le thème choisi lors de la célébration de la journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme, le 13 juin dernier. Ce thème a été choisi pour mettre en lumière les réalisations des personnes atteintes d'albinisme dans le monde entier et pour montrer que les personnes atteintes d'albinisme peuvent défier tous les obstacles.

Besoins

L'albinisme est une maladie non transmissible et héréditaire qui existe dans le monde entier. Elle est due à une absence de pigmentation (mélamine) sur les cheveux, la peau et les yeux (albinisme oculo-cutané), et il n'existe aucun remède à l'heure actuelle. Le manque de mélanine signifie que les personnes atteintes d'albinisme sont extrêmement vulnérables au cancer de la peau.

Cela requiert l'accès à des contrôles de santé réguliers, à un écran solaire, à des lunettes de soleil et à des vêtements de protection contre le soleil. Dans un grand nombre de pays, ces moyens ne leur sont pas disponibles ou leur sont inaccessibles. Par conséquent, les personnes atteintes d'albinisme ont été et restent parmi les " laissés-pour-compte " de la société. Ils doivent donc faire l'objet d'interventions en faveur des droits humains conformes aux objectifs de développement durable des Nations Unies.