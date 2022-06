Madagascar: Projets structurants - Hausse des investissements concoctée par Africa50

La plateforme panafricaine d'investissement dans les infrastructures tiendra son Assemblée générale des actionnaires le 19 juillet prochain. Elle annoncera de nouveaux actionnaires et présentera le bilan opérationnel et stratégique de ses investissements.

Les ministres des Finances et d'autres responsables gouvernementaux représentants les pays actionnaires d'Africa50 se réuniront à Marrakech au Maroc, les 9 et 20 juillet 2022. Selon le directeur général de la plateforme, Alain Ebobissé, cette Assemblée générale se déroule à un moment crucial. " Alors que le continent est confronté à des chocs extérieurs sans précédent et se relève de la pandémie de Covid-19, nous avons besoin de réponses fortes, innovantes et audacieuses pour accélérer la reprise économique, tout en favorisant une croissance durable et résiliente au changement climatique.

Les infrastructures jouent un rôle déterminant à cet égard. Africa50, avec l'appui de ses actionnaires, est prêt à augmenter les investissements pour accélérer la réalisation de projets structurants importants en Afrique ", a-t-il affirmé, lors de l'annonce de la tenue des Assemblées générales d'Africa50.

Programme. Pour sa part, Dr Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement (BAD) et président du Conseil d'administration d'Africa50, prononcera un discours sur le rôle important que jouent les investissements dans les infrastructures pour assurer une reprise économique résiliente et une croissance durable en Afrique, en cette période critique. Selon les organisateurs, Dr Akinwumi Adesina co-présidera la réunion statutaire de l'Assemblée générale avec Nadia Fettah, ministre de l'Économie et des Finances du Royaume du Maroc.

De son côté, le directeur général, Alain Ebobissé, présentera le bilan opérationnel et stratégique des activités de levées de fonds et d'investissement, et donnera un aperçu du pipeline de projets aujourd'hui à l'étude et qui est en pleine croissance. Il dévoilera également les nouveaux pays actionnaires qui ont rejoint Africa50. A noter que des dirigeants d'institution, le corps diplomatique et d'éminents chefs d'entreprise du Maroc, d'Afrique et d'ailleurs, seront également au rendez-vous.

Partenariats. Suite à l'Assemblée générale des actionnaires, Africa50 organisera, en collaboration avec le Corporate Council on Africa, une série de sessions consacrées aux investissements dans les infrastructures, dans le cadre de la 14e édition du Sommet Économique USA-Afrique. Cet événement, qui réunira des chefs d'État africains ainsi que des dirigeants de gouvernement et des chefs d'entreprise américains et africains, vise à créer des partenariats à long terme et des opportunités entre les principaux décideurs des secteurs public et privé des États-Unis et d'Afrique, à un moment où le continent fait face à des défis sanitaires, climatiques et économiques sans précédent.