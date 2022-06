Tunisie: Paysage politique - L'Ugtt rejette les avances de Néjib Chebbi

- Néjib Chebbi : "Nous tendons aujourd'hui la main à l'Ugtt. Nous devons nous unir"

- Noureddine Taboubi : "Les syndicalistes ne s'aligneront jamais ni sur les sympathisants de l'avant-25 juillet ni sur ceux qui soutiennent la nouvelle Constitution sans avoir pris connaissance de son contenu"

- Le texte de la nouvelle Constitution sera publié au Jort dans un délai n'excédant pas le 30 juin.

Il se confirme, semble-t-il, d'un jour à l'autre, que les nahdhaouis qui dominent le Front du salut dirigé par Néjib Chebbi sont déterminés à imposer à l'Union générale tunisienne du travail (Ugtt) un mariage forcé à son insu, c'est-à-dire une alliance contre le Président Kaïs Saïed.

Noureddine Taboubi, secrétaire général de l'Ugtt, et ses principaux collaborateurs, en premier lieu Sami Tahri, Slaheddine Selmi, Samir Cheffi, ont beau courir quotidiennement les plateaux radio et TV pour affirmer que les syndicalistes de la Place Mohamed-Ali ne s'aligneront jamais ni sur les sympathisans du Front du salut ni sur "des explicateurs, qui se sont octroyé le droit de parler au nom du Président de la République en appelant à soutenir le processus du 25 juillet 2021 et à faire réussir le référendum du 25 juillet prochain censé doter la Tunisie, au cas où les Tunisiens voteraient oui, d'une nouvelle constitution, celle qu'on présente comme celle de la nouvelle République.

Le draft de la constitution de la nouvelle République a été soumis hier, lundi 20 juin, au Président de la République par le Pr Sadok Belaïd, président de la haute commission consultative pour l'édification de la Tunisie nouvelle.

En effet et comme le stipule le décret n°30 portant création de la haute commission en question, le texte de la nouvelle constitution (avalisé par le Président de la République dans le sens du rajout, de la soustraction ou de la modification de certains articles contenus dans le draft) devrait être publié au Journal officiel de la République tunisienne (Jort) dans un délai n'excédant pas le 30 juin.

Quand les syndicalistes repoussent les offres de Néjib Chebbi

Et qu'importe si les syndicalistes répètent inlassablement qu'ils ne soutiendront jamais le retour à l'avant-25 juillet, qu'ils ne désavoueront pas le texte de la nouvelle constitution avant de l'avoir lu, même s'ils estiment avoir été écartés de l'opération de sa rédaction et qu'ils ne donneront pas de mot d'ordre aux affiliés de l'Ugtt pour le boycott, le vote positif ou le vote négatif de la nouvelle constitution le jour du référendum du 25 juillet tant qu'ils n'auront pas pris connaissance du contenu de la Constitution dans son texte final.

Les révélations déjà publiées par certains journaux ne sont pas considérées par les syndicalistes pour le moment comme véridiques, Néjib Chebbi ne désarme pas et continue à courtiser l'Ugtt allant jusqu'à déclarer que les syndicalistes soutiennent le Front qu'il préside et appuient son initiative relative à la formation d'un gouvernement de sauvetage.

Pas plus tard que dimanche 19 juin, le coordinateur du Front du salut s'est adressé aux syndicalistes, soulignant : "Nous vous tendons aujourd'hui la main, nous devons nous unir".

Néjib Chebbi n'oublie pas pour autant que ses appels d'alliance lancés à l'Ugtt n'ont pas trouvé un bon écho auprès des syndicalistes.

Et c'est dans l'objectif de gagner la sympathie de ceux parmi les dirigeants syndicalistes qui n'ont jamais oublié les complots ourdis par Ennahdha contre l'Ugtt qu'il affirme : "Nous soutenons l'Ugtt, car ses revendications sont légitimes et nous leur lançons (c'est-à-dire aux syndicalistes) à notre tour un appel pour qu'ils démarrent un dialogue national et que ses dirigeants arrêtent d'attaquer les forces politiques sincères, et à leur tête le Front du salut". Les choses sont donc claires : Néjib Chebbi implore les syndicalistes d'arrêter de démasquer les dirigeants du Front du salut en contrepartie d'une alliance forcée à l'encontre de Kaïs Saïed et du processus du 25 juillet 2021.