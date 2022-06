Ile Maurice: Trois accusés plaident coupables pour le crime de Mardaye Soobroyoloo

Le procès intenté à cinq habitants de Ste-Croix pour le crime de l'octogénaire Mardaye Soobroyoloo a été appelé, hier, devant le juge Luchmyparsad Aujayeb.

Les accusés sont Michel Jugnah, 24 ans, Jérémie Enrico Marie, 28 ans, Kamlesh Mangli, 22 ans, Jeremy Kency Lerace, 26 ans, et Emmanuel James Clavis Romance, 19 ans. Jeremy Enrico Marie, Kamlesh Mangli et Emmanuel James Clavis Romance ont plaidé coupables tandis que Michel Jugnah et Jeremy Kency Lerace ont plaidé non coupables.

Il y aura donc deux procès séparés. Le procès des trois accusés coupables sera entendu le 27 juin. Me Roshan Santookee, qui représente l'accusation, déposera pour l'arrêt des procédures envers les trois accusés et logera une accusation de coups et blessures causant la mort mais sans intention de tuer contre eux. Quant au procès des deux accusés plaidant non coupables, ils répondront d'une accusation de meurtre aux Assises, le 8 juillet.

Le mobile de ce crime est le vol. Cela s'est passé le 25 octobre 2014 à Ste-Croix. Kamlesh Mangli a fait irruption chez l'octogénaire afin de voler sa carte de pension. Il l'a ligoté et l'a mis dans la salle de bains. Puis il a remis la carte de pension à Michel Jugnah, qui a perçu la pension de Mardaye Soobroyoloo pendant trois mois. En quittant les lieux, Kamlesh Mangli s'est rendu dans la salle de bains. Là, il a réalisé que l'octogénaire ne respirait plus. Il a alors pris la fuite. Après enquête, les cinq jeunes ont été arrêtés et poursuivis en justice.