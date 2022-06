Soudan: Le transport vise la construction de 223 projets au cours de 2019

Le directeur de l'autorité national des routes et ponts, Ing. Jaafar Hasan Adam a expliqué que le budget de 2019 comprend sept axes en ce qui concerne le ministère des transports, y compris l'achèvement des rotes continues et financées par l'assurance et d'autres en vertu des procédures et des prix des offres et leur total (178) projets et (45) routes construiraient par des directives présidentielles et que leur total 223 projets.

S'adressant à la célébration du jour de service du ministère des transports, il a affirmé que le budget portait de nouveaux traitements pour construire de nouvelles routes et ponts, ainsi que 121 routes à l'étude.

Jaafar Hasan a indiqué que leur stratégie basée sur le non-ajout d'autres projets, et donner la priorité pour les Etats.