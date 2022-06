Soudan: Une réunion conjointe entre les ministères de l'Enseignement supérieur et des Affaires étrangères

Une réunion conjointe entre les ministères de l'enseignement supérieur et des affaires étrangères a discuté du rôle du ministère des affaires étrangères dans la mobilisation du soutien et du soutien aux nominations du ministère de l'enseignement supérieur pour pourvoir un certain nombre de postes dans des institutions et des centres de recherche scientifique affiliés à des organisations régionales et internationales, et les étapes proposées pour le développement d'attachés culturels à l'étranger.

C'est alors que l'ambassadeur Ali Al-Sadiq Ali, ministre des Affaires étrangères, a reçu dans son cabinet le professeur Mohamed Hassan Dahab, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, dans le cadre de la coordination entre les deux ministères et des consultations concernant l'ouverture de nouveaux attachés en plusieurs ambassades,en plus de savoir comment bénéficier des subventions accordées par certains pays frères et amis.

la réunion a également discuté de la question de la confirmation de la validité des certificats délivrés par les universités soudanaises et étrangères, et il a été convenu de former un comité supérieur des deux parties pour élaborer des recommandations spécifiques sur les questions mentionnées et les soumettre aux autorités compétentes.