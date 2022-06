Soudan: Observateurs saluent le sérieux du gouvernement dans l'amélioration de la situation des droits de l'homme

La session de dialogue interactif renforcé sur le Soudan s'est tenue au Conseil des droits de l'homme à Genève, en présence de la Haut-Commissaire adjointe et l'expert des droits de l'hommes de l'ONU Adama Dieng avec la participation d'un nombre estimé de pays et d'organisations intéressés par la question des droits de l'homme au Soudan. La délégation du Soudan participante était dirigée par le ministre de la Justice par intérim Mohamed Saeed Al-Hilu.

Les observateurs ont qualifié la réunion de réussie, car le Soudan représentait une présence positive et efficace, reflétant le sérieux du gouvernement de transition dans l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans le pays.

La plupart des déclarations au cours du dialogue interactif ont salué les mesures positives prises par le Soudan récemment et ont salué la levée de l'état d'urgence, la libération des détenus et le lancement du dialogue politique soudanais.

Les déclarations des groupes arabes et africains soutenaient le Soudan et appelaient à la nécessité de fournir l'aide au Soudan au cours de cette période et d'inviter toutes les parties et parties prenantes à s'engager dans le dialogue permanent facilité par le mécanisme tripartite, et même certains les pays européens, menés par la Grande-Bretagne, ont appelé à la nécessité d'un dialogue et ont appelé toutes les parties à s'y engager.

L'expert de l'ONU et le sous-commissaire aux ont également indiqué la reconnaissance des progrès accomplis dans l'amélioration de la situation des droits de l'homme et la volonté du gouvernement de transition d'avancer dans cette voie, y compris le travail des commissions d'enquête et le sérieux du gouvernement dans le respect de l'Etat de droit, la conduite des réconciliations et la mise en place des mécanismes de justice et de justice transitionnelle.

Cette session est un témoignage de la communauté internationale et une reconnaissance des progrès accomplis et une invitation à poursuivre la même approche que l'État a récemment prévue pour parvenir à un consensus qui mène aux élections libres et équitables.