Afrique: Cepex - Appel à candidatures pour le salon " SIAL " à Paris - Une vitrine des tendances et innovations alimentaires mondiales

Le Cepex en collaboration avec l'Organisme allemand de promotion des importations "IPD" va offrir l'opportunité à quatre sociétés tunisiennes, qui opèrent dans le secteur agroalimentaire, à participer au salon "Sial", prévu du 15 au 19 octobre prochain à Paris Nord Villepinte, à travers un stand commun "Espace New Comer", du Pavillon national. Une initiative qui rentre dans le cadre de l'accompagnement de PME tunisiennes innovantes et qui vise à valoriser et à promouvoir leurs produits à l'étranger.

Avec 7.000 exposants et 400.000 produits présentés, le salon "Sial Paris", est le leader mondial de l'agroalimentaire. Ce dernier accompagne la transformation des acteurs de la filière. Selon le Centre de promotion des exportations, cet évènement est considéré comme une vitrine exceptionnelle des tendances et innovations alimentaires mondiales. C'est dans ce même contexte que le Centre, à travers cet "Espace New Comer", vise à promouvoir les produits tunisiens innovants et à haute valeur ajoutée.

Des avantages à saisir

Les entreprises sélectionnées vont bénéficier d'une visibilité sous la bannière Tunisie, d'un emplacement privilégié sur le salon, d'une campagne de communication avant et durant la manifestation, d'un programme de rendez-vous ciblés et de visites pour de potentiels acheteurs, assurés par un consultant du programme IPD, ainsi que d'une série de workshops en amont de l'évènement.

Les professionnels de l'agroalimentaire, souhaitant saisir cette opportunité, peuvent déposer leurs candidatures via la rubrique "remplir le formulaire". Le dossier de candidature doit englober obligatoirement une description détaillée du ou des produit à exposer, à transmettre par email sur l'adresse "ajaouadi@tunisiaexport.tn". Il est à noter que le comité de sélection prendra en considération le niveau de l'originalité et le degré d'innovation des produits. Sont éligibles à cette participation toutes les entreprises qui n'ont jamais participé en tant qu'exposant au salon Sial Paris, les entreprises qui ont un potentiel d'exportation ou qui ont déjà une expérience sur le marché international.

Dépôt avant le 28 juin 2022

Ainsi, les entreprises doivent disposer de produits innovants et leurs dossiers seront présentés à un comité de sélection et les résultats seront communiqués sur le site web du Cepex. Le dernier délai pour le dépôt des candidatures a été fixé au mardi 28 juin 2022, à 17h00. Tout dossier parvenu après le délai fixé ne sera pas pris en considération.

Il est à rappeler que le Salon international de l'alimentation, qui devait se tenir du 18 au 22 octobre 2020, a été annulé. Le Groupe "Comexposium" a préféré, dans un contexte international incertain, reporter le rendez-vous pour octobre 2022. A chaque édition, "Sial Paris" rassemble 7.200 exposants de plus de 120 pays, et attire plus de 300.000 participants. Il décrypte également le marché et les tendances du secteur de l'alimentation mondiale, et ce, depuis plus de 50 ans. Il est considéré comme étant l'acteur incontournable de l'industrie cfood".