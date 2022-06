Madagascar: Telma Coupe - Ajesaia - Fosa Junior, le choc des quarts

Les affiches sont complètes. Le représentant malgache à la Coupe de la Confédération Africaine de Football sera connu le 3 juillet prochain à l'issue de la grande finale de la Telma Coupe au Stade Barea à Mahamasina.

C'est la course contre la montre pour la Fédération malgache de football. Les rencontres des quarts de finale de la Telma Coupe 2022 se disputeront ce vendredi 24 juin sur les terrains d'Elgeco Plus au By-Pass et à Ambohidratrimo. Le tirage au sort des affiches de cette compétition s'est tenu au siège de Telma à Andraharo. L'affiche phare de ces quarts opposera les vice-champions de Madagascar de l'Ajesaia aux Majungais. Ce sera le remake de la rencontre des matchs de poule de la conférence nord de la Proleague.

Les protégés de Toto Nobile se sont imposés par 2 buts à 0 à l'aller et par 3 buts à 0 au retour face à la formation de Bongolava, soit un cumul de 5 buts à 0. Pourtant, malgré un parcours sans faute, Fosa Juniors s'est fait éliminer au stade des quarts de finale de la Proleague de Dato FC aux tirs au but. L'équipe de Mahajanga, qui possède parmi les meilleurs joueurs à leur poste, a une revanche à prendre après l'élimination précoce en Proleague. Elle doit renouer avec le titre après quelques années blanches.

En face, l'Ajesaia, finaliste du dernier championnat national, n'a pas dit son dernier mot. Les poulains de Seth Ramiandrisoa peuvent compter sur Lalaina et compagnie pour remporter la victoire. L'équipe qui s'imposera lors de ce duel de choc sera opposée au vainqueur entre Eden Sport et AS Fanalamanga. Une rencontre très ouverte entre les deux formations qui jouent pour la première fois une place pour le dernier carré de la compétition. La dernière confrontation mettra aux prises Elgeco Plus au JFC de Toliara.

Ces dernières semaines, les joueurs d'Elgeco Plus se sont illustrés que ce soit avec les Barea U23, à l'image d'Elisco et de Mamisoa et surtout de la nouvelle star des Barea séniors, le gardien Nina Rakazanirina. L'autre rencontre mettra aux prises Disciple FC à l'AS St Analamanga. Les vainqueurs de ces deux rencontres se croiseront en demi-finale le 29 juin.