Algérie: JM Oran-2022 - Tous les moyens assurés aux médias pour une couverture optimale de l'événement

Oran — La commission "Médias et presse" du Comité d'Organisation de la 19ème édition des Jeux Méditerranéens Oran-2022 a joué un rôle majeur dans la promotion de cet événement sportif en créant un site internet susceptible de renseigner sur les préparatifs de l'événement et fournir aux médias locaux et nationaux diverses informations relatives aux Jeux.

Sur le plan logistique, la commission a mis en place tous les moyens au profit des journalistes nationaux et étrangers chargés de couvrir l'événement méditerranéen du 25 juin au 6 juillet dans les meilleures conditions.

Elle a également enregistré quelque 2.068 demandes d'accréditation de journalistes, soit 1596 demandes émanant de la presse nationale, écrite et audiovisuelle, et 472 autres de la presse étrangère, a indiqué Mehdi Boukouama, membre de la commission. La liste définitive du nombre de journalistes concernés par la couverture de l'événement méditerranéen est en cours de validation, a-t-il souligné.

"Nous avons reçu un grand nombre de demandes d'accréditation de journalistes, ce qui est un indicateur positif pour assurer une couverture médiatique distinguée des Jeux Méditerranéens", a-t-il dit, soulignant que toutes les facilités seront accordées aux journalistes nationaux et étrangers pour effectuer leur travail dans les meilleures conditions pendant la période des jeux.

Concernant l'hébergement des correspondants de presse, M. Boukouama a indiqué que 32 hôtels leur ont été retenus. Les journalistes auront la possibilité de choisir n'importe quel hôtel dans lequel ils souhaitent s'inscrire.

La commission a également fourni tous les moyens et équipements pour les professionnels des médias au niveau d'un Centre International de la Presse qui sera ouvert à l'hôtel "Le Méridien". Ce centre est doté d'un parc d'environ 120 PC multimédias avec tous leurs accessoires, d'une connexion Internet de 200 mégaoctets et d'un écran géant permettant de suivre sur place le déroulement des compétitions sans se déplacer sur les sites concernés. Des bus seront affectés au transport des professionnels des médias vers les installations sportives pour couvrir les différentes compétitions.

Cinq plateaux équipés de caméras et de moyens d'éclairage seront mis à la disposition des équipes des médias audiovisuels publics, privés et étrangers. Des techniciens seront chargés d'enregistrer et de diffuser divers envois télévisés. Six salles dédiées aux commentaires radio, ainsi que des zones mixtes pour les déclarations des athlètes niveau des sites sportifs et des salles sont également prévues en plus d'une salle de conférence et une autre pour les conférences de presse dans le nouveau complexe olympique de Belgaïd, à Bir El-Djir, ainsi que le Centre International de Presse (CIP).

Au lancement des JM, un guide des JM sera remis aux délégations sportives et aux organismes médiatiques. Il a été conçu avec la collaboration de l'ANEP. Il est prévu la publication d'un magazine et une gazette durant toute la durée des JM. Ces publications seront diffusées au niveau de tous les centres, stades et structures sportives, ainsi qu'au niveau du CIP et du Village Méditerranéen, entre autres.

Il est à noter que la commission "Médias et presse" du Comité d'Organisation de la 19ème édition des JM Oran-2022 a lancé, parmi ses activités, un compte à rebours pour les 100 jours avant l'ouverture des JM, avec la participation de représentants des médias écrits et audiovisuels locaux et nationaux, ainsi que de la presse électronique.

La commission a également coordonné avec le mouvement associatif et la société civile de la ville d'Oran pour organiser des tournois de football à travers les différents quartiers des communes de la wilaya, dans le cadre du programme de promotion locale et de proximité.

Parmi les activités de promotion les plus importantes de ces jeux, l'on compte la tenue, fin mai dernier à Oran, d'un séminaire international sur le rôle des agences de presse régionales dans la promotion du sport en Méditerranée, à l'initiative de l'Agence nationale Algérie presse Service (APS), en coordination avec l'Alliance des agences de presse méditerranéennes (AMAN), en présence du ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, en compagnie du commissaire de la 19ème édition des Jeux Méditerranéens et du DG de l'APS, Samir Gaïd.

Le programme du séminaire, auquel avaient participé des responsables et des représentants de plusieurs agences de presse méditerranéennes, comprenait la présentation de conférences animées par des rédacteurs en chef et des responsables d'agences méditerranéennes sur le rôle de la presse dans la promotion des événements sportifs.

Au cours de la même période, il a été procédé au tirage au sort de cinq compétitions sportives liées au football, au handball, au basket-ball, au volley-ball et au water-polo, dans le cadre de la 19e édition des JM. La cérémonie a té retransmise en direct sur les chaînes de télévision algériennes, les chaînes privées agréées, l'Union arabe de radiodiffusion et de télévision et Eurovision, en présence de représentants des pays participant à ces disciplines et de personnalités sportives.