Algérie: JM-Oran-2022 - Forte participation des universités à la promotion de la 19e édition

Oran — Les trois universités d'Oran ont fortement participé, depuis le début de l'année en cours, à la promotion de la 19e édition des Jeux méditerranéens qu'abritera la capitale de l'Ouest du pays du 25 juin au 6 juillet en lançant d'intenses activités scientifiques, sportives et culturelles.

Ainsi, depuis le début de l'année 2022, l'Université Oran 1 Ahmed Benbella, l'Université Oran2 Mohamed Benahmed et l'Université des Sciences et technologies d'Oran (USTO) Mohamed Boudiaf mais aussi la Direction des œuvres universitaires, ont pris l'initiative d'organiser plusieurs rencontres et activités sportives et culturelles, dans le but de mettre en lumière les JM qu'abritera l'Algérie pour la deuxième fois.

Des rencontres scientifiques, des compétitions sportives mais aussi des visites guidées au profit des étudiants ont été donc organisées par les trois universités d'Oran, dans le cadre de la promotion de la 19 e édition des JM.

Parmi les activités promotionnelles initiées par l'Université d'Oran 1, figure l'animation d'une rencontre internationale sur les sports dans le bassin méditerranéen à travers les âges, laquelle a vu la participation de nombreux enseignants des universités du pays, de Tunisie, d'Egypte et de Libye.

La rencontre a été donc l'occasion de mettre en exergue la forte relation de l'université avec son environnement et sa contribution à la réussite des 19èmes Jeux Méditerranéens à Oran.

L'Université d'Oran a également organisé une visite guidée au profit des étudiants aux différents sites et monuments historiques que recèle la capitale de l'Ouest du pays, de même que des sorties sur sites au profit d'étudiants étrangers pour mettre en évidence les nouvelles installations sportives devant accueillir les athlètes à la faveur de la 19 e édition des JM qu'abritera la ville d'Oran.

Des enseignants universitaires et étudiants ont, eux aussi, apporté leur touche dans la promotion des 19eme JM, en y participant en qualité de bénévoles et ce, à travers les réseaux sociaux et les sites électroniques.

A ce titre, les enseignants universitaires Ghaouti Attallah, Mohamed Boukhobza et Mohamed Hammadi de l'Université d'Oran ont animé des rencontres sur cet évènement sportif et orienté les étudiants bénévoles via les outils numériques et les réseaux sociaux.

Dans le cadre des activités de promotion des JM, le club des étudiants "Ibn Badis" de l'Université des Sciences et technologie d'Oran "Mohamed Boudiaf" a réalisé, lui, un documentaire qui retrace les éditions précédentes des Jeux méditerranéens depuis la première édition à Alexandrie (Egypte) en 1951.

Le documentaire, projeté durant les rencontres scientifiques de promotion de l'édition d'Oran, est diffusé à travers les sites électroniques des établissements universitaires d'Oran

-- Des activités sportives pour mettre en lumière les JM d'Oran --

Les établissements universitaires d'Oran ont aussi organisé, en coordination avec le Comité d'organisation des Jeux méditerranéens (COJM) au niveau de la résidence universitaire de Belgaïd, un tournoi de football féminin avec la participation de trois universités et la Direction des œuvres universitaires, en sus d'un championnat d'Oran universitaire de tennis de table à la résidence universitaire, à l'occasion de la Journée nationale de l'étudiant, célébrée le 19 mai de chaque année, marquée par une exhibition en arts martiaux.

Selon les organisateurs, la Direction des œuvres universitaires de Belgaïd a organisé un tournoi de football inter-résidences universitaires pour faire la promotion des JM avec la participation de huit (8) équipes durant la période allant du 24 mai au 1er juin, en plus d'un tournoi de basketball.

De leurs côtés, les services des activités culturelles et sportives ont organisé, à la résidence universitaire de Belgaïd, un tournoi de volleyball avec la participation d'étudiants résidents au niveau des cités universitaires.

A signaler que de nombreux étudiants se sont portés bénévoles dans les différents comités de préparation des JM dont 160 étudiants et étudiantes du département de l'Information et de la communication qui ont bénéficié d'une formation.

Les étudiants bénévoles seront, durant cette édition, présents au niveau du Centre international de presse (CIP) et du "Village méditerranéen" ainsi qu'au niveau d'autres infrastructures concernées par cette manifestation sportive méditerranéenne.