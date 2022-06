Tunisie: Le festival international de musique symphonique d'El Jem de retour dans sa 35ème édition avec neuf soirées du 12 juillet au 13 août 2022

Tunis — Après deux ans d'absence due à la pandémie mondiale du coronavirus, le festival international de musique symphonique d'El Jem revient dans sa 35ème édition qui se tiendra du 12 juillet au 13 aout 2022.

En tout, neuf soirées meubleront la programmation avec des airs en provenance de la Tunisie, d'Italie, de l'Autriche et d'Allemagne. L'ouverture le 12 juillet sera marquée par un concert de l'orchestre symphonique tunisien qui présentera son concert traditionnel, sous la direction du Maestro Mourad Frini. Le spectacle retracera quelques moments phares du répertoire symphonique universel, comme la " Quarantième Symphonie " de Mozart, l'ouverture de sa " Flûte Enchantée " ou encore le onzième concerto pour piano.

Le prestigieux amphithéâtre d'El Jem vibrera également au rythme des plus beaux extraits d'opéra qui seront interprétés par les talentueux Haithem Hadhiri, Bahaeddine Ben Fadhel, Nesrine Mahbouli et Haithem Guediri.. La clôture qui coïncide avec la célébration le 13 aout de la fête de la femme tunisienne sera marquée par un concert qui réunira Rihab Sghaier en tant que cheffe de chœur de la chorale Angham by UIB, l'ensemble Reflektor de l'Allemagne en collaboration avec l'association Tunisia88.

Un hommage sera rendu au compositeur italien Ennio Morricone ( 1928-2020) et au cinéma Italien avec le flutiste italien Andrea Griminelli et Octa Jazz Quartet avec un spectacle intitulé " Griminelli plays Morricone " présenté comme étant un projet qui crée de nouveaux sons grâce à des arrangements ad hoc dans lesquels le monde du cinéma et celui de la musique d'Ennio Morricone se mêlent magistralement.

Le projet, qui prévoit la possibilité de projeter un contenu multimédia spécialement créé en arrière-plan et de demander la participation extraordinaire de musiciens et de chanteurs, a été présenté en avant-première lors du concert de Pâques 2016 du Festival dei Due Mondi à Spoleto.

Autre moment fort du festival le concert "Ballade de Choeur", fruit du projet de l'Ecole Orchestrale les Solistes qui s'est agrandi avec la fondation de son chœur, avec la subvention du Théâtre de l'Opéra de Tunis, dans le cadre du programme "Empreintes Créatives" lancé par le Ministère des Affaires Culturelles et qui vise à favoriser la diversité culturelle et artistique.

Accompagné de l'Orchestre des Jeunes Solistes dirigé par Achref Bettibi, le Chœur de 30 voix, sélectionné suite à un casting sur toute la région de Ben Arous, ciblant des jeunes talents âgés de 10 à 25 ans, a été formé dans des ateliers spécifiques encadrés par Ichraf Sallem et Amina Baklouti pendant 4 mois pour présenter une mise en scène d'une balade galante à travers le chant lyrique en plusieurs langues : Italien, Français, Arabe, et en Parcourant plusieurs époques sans oublier la chanson Tunisienne en arrangement orchestral par Ilyes Blagui.

Dans son cycle de concerts dédiés aux différentes époques de la musique classique, l'Académie de l'Orchestre Symphonique Tunisien, accompagné du Chœur de l'Opéra de Tunis et la Chorale d'El Jem proposera dans la soirée du 28 juillet 2022 "Au-delà du Temps ", un voyage du 17 au 19ème siècle et une interprétation des chefs-d'œuvre des grands compositeurs tels que Vivaldi, Mozart, Sibelius, Bellini ou encore Rossini.

Les festivaliers auront également une balade musicale autrichienne en concert jazz avec le groupe Shake Stews devenu une sorte de phénomène.

Le programme prévoit également une deuxième balade musicale autrichienne avec l'Orchestre du bal de l'Opéra de Vienne.

" Concerto Italiano : airs lyriques de l'opéra italien" comprend quant à lui un répertoire allant du grand opéra italien (Puccini Donizetti, Rossini, Verdi, jusqu'à des compositeurs contemporains comme Ennio Morricone et des succès de Chanteurs italiens : Domenico Modugno, Luigi Tenco, Umberto Bindi Bruno Martino Pour interpréter les compositions allant du XIXe au XXe siècle en Italie, OIDA Orchestra Instabile d'Arezzo, qui promeut en permanence les initiatives d'art et de musique d'ensemble.

Le Festival International de Musique symphonique d'El Jem qui a débuté en 1986, s'impose depuis sa création en tant qu'événement culturel de dimension internationale, qui draine de nombreux mélomanes vers Thysdrus, l'antique Eljem ville millénaire, et son prestigieux théâtre romain classé Patrimoine mondial par l'UNESCO.

Avec le Festival, l'amphithéâtre revit, mais il vit son époque: Les sons de la musique, caressants ou mordants, féconds ou arides, se sont substitués aux rugissements des fauves et aux cris des gladiateurs ou des suppliciés. Ceux qui ont eu l'occasion de venir à Eljem au cours du Festival, se sont laissés séduire par la synthèse, combien riche, entre la splendeur du monument et la beauté des musiques, dont il se pare un mois par an.

Le festival d'El Jem, c'est aussi l'expression d'une ambition : l'ambition d'être le symbole d'une vraie coopération internationale et l'ambition aussi de contribuer au développement d'El Jem et du tourisme culturel en Tunisie.

Ci-après le programme détaillé :

12 JUILLET

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE TUNISIEN

16 JUILLET

HOMMAGE À MORRICONE ET AU CINÉMA ITALIEN avec Andrea Griminelli et Octa Jazz Quartet

23 JUILLET

ORCHESTRE SYMPHONIQUE LES SOLISTES (TUNISIE)

Balade de chœur

28 JUILLET

ORCHESTRE DE L'ACADÉMIE DU THÉÂTRE DE L'OPÉRA DE TUNIS

30 JUILLET

HASSEN DOSS AND FRIENDS

04 AOÛT

BALADE MUSICALE AUTRICHIENNE avec Shake Stew en Concert Jazz

06 AOÛT

BALADE MUSICALE AUTRICHIENNE avec L'Orchestre du bal de l'opéra de Vienne

10 AOÛT

CONCERTO ITALIANO Airs lyriques de l'Opéra italien

13 AOÛT

FÊTE DE LA FEMME TUNISIENNE Hommage aux femmes tunisiennes

Rihab Sghaier-cheffe de choeur de la chorale Angham by UIB Ensemble Reflektor (Allemagne) en collaboration avec Tunisia88