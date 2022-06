Madagascar: Ministère des Affaires étrangères - Menace de grève générale

À leur tour, les syndicalistes au sein du ministère des Affaires étrangères menacent également la grève générale.

Le ministère des Affaires étrangères est menacé par une grève mijotée par ses employés syndiqués. Hier, deux syndicats issus de ce département ont fait une déclaration allant dans ce sens à la presse. Il s'agit du Syncormae et du Sympirima. Durant cette sortie médiatique, ils ont évoqué la possibilité d'une " grève générale " du personnel du ministère des Affaires étrangères. Un projet qui pourrait être réalisé à partir de ce vendredi, ont déclaré leurs leaders hier à Anosy.

Bien-être. Il s'agit d'un nouveau signal d'alerte que les syndicalistes du ministère ont lancé. Vendredi dernier, le Syncormae a déjà sorti une déclaration qui a dévoilé en public leurs préoccupations du moment. Le " bien-être du personnel et l'efficacité de leur travail " sont mis à mal, estiment les syndicalistes. Une " ambiance délétère au sein de l'Administration " s'installe alors à Anosy, poursuivent-ils. Ils donnent l'impression que le courant ne passe plus comme il se doit dans la hiérarchie au niveau du ministère des Affaires étrangères, si on fait fi de leurs déclarations.

Réunion. " Les faits évoqués par les syndicalistes sont graves s'ils sont avérés ", a reconnu le ministère dirigé par Richard Randriamandrato. Après leur déclaration de vendredi dernier, les syndicats ont, en effet, tenu une réunion avec les hauts responsables du ministère. La rencontre qui a eu lieu samedi et lundi dernier, a réuni les bureaux des deux syndicats, le ministre des Affaires étrangères et les membres de son staff. Les revendications syndicales ont été mises sur la table durant la réunion, indique-t-on. " Le ministre condamne fermement les actes de dénigrement et propos discriminatoires " qui ont été évoqués par les syndicalistes vendredi dernier, a soutenu le ministère dans un communiqué publié lundi.

Racistes. Mais aucune issue ne semble être trouvée pour désamorcer la crise qui couve au sein du ministère des Affaires étrangères. Les syndicalistes du Sympirima ont soutenu les propos de ceux du Syncormae qui soutiennent que " des actes de dénigrement et propos discriminatoires des instances hiérarchiques, à connotations racistes, à l'égard de ses membres ainsi que la violence morale et verbale à l'encontre de tout membre du personnel du Ministère " ne sont plus supportés par le personnel du ministère des Affaires étrangères.

Budget. Quant aux avantages du personnel qui sont également revendiqués par les syndicalistes, le ministère affirme que " le processus y afférent suit son cours ". " L'application effective de l'allocation budgétaire destinée aux avantages du personnel déjà approuvée par le gouvernement " est déjà sur la bonne voie, selon toujours le ministère des Affaires étrangères. " L'allocation budgétaire est déjà inscrite dans la loi de finances initiale 2022 ", rassure-t-il. " Par ailleurs, les réformes vont se poursuivre dans le respect mutuel pour mettre en place un environnement de travail serein ", soutient le ministère.