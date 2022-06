Madagascar: Décès de l'ancien Procureur général de Toamasina - La famille du défunt menacée de mort en permanence

La veuve et les enfants de l'ancien Procureur général de Toamasina, Georges Florence Andriamihangy, décédé en mars 2021, vivent actuellement dans la terreur.

L'héritage laissé par le défunt magistrat, qui a auparavant exercé à la Cour Suprême d'Antananarivo, fait l'objet de convoitise. Une personne veut s'emparer de force de cet héritage et menace sa famille. Selon la famille, cette personne n'est autre que l'ancienne maîtresse du défunt. Cette dernière use de tous les moyens, y compris la menace de mort, pour pouvoir tout prendre à la famille.

" Depuis l'année dernière, elle dit qu'elle enverrait quelqu'un pour nous tuer. La semaine dernière, elle a de nouveau appelé mon oncle pour renouveler sa menace ", déplore le fils du Procureur. " Elle a dit qu'elle règlerait mon compte et nous tuerait de manière atroce pour que nous n'obtenions pas l'héritage ", a-t-il ajouté. Selon lui, les autorités ont déjà connaissance de cette affaire.

" Nous avons déjà porté plainte auprès du tribunal et des forces de l'ordre mais cela n'a rien donné car cette femme est connue pour avoir le bras long ", a-t-il expliqué. " Elle habite à Toliara et a des amis juges et élus, que ce soit là-bas ou à Toamasina ", s'est-il plaint. Les enfants de l'ancien Procureur général se déplacent régulièrement dans ces villes et craignent pour leur vie. Depuis un an, sa fille se sent en danger à chaque fois qu'elle sort de la maison. C'est pourquoi la famille fait appel aux autorités compétentes pour se pencher sur cette affaire.