Madagascar: DOSC - Jeux Corporatifs - Victoire de Midi Madagasikara au basket-ball

L'équipe de Midi Madagasikara de basket-ball est rentrée avec la coupe et le mouton, ce week-end à Ankatso. Les protégés de Maharo ont remporté la victoire lors de la deuxième édition des Jeux corporatifs inter-entreprises, organisée par la Direction de l'Office des Sports et de la Culture (DOSC) de l'Université d'Antananarivo.

La bande à Rado s'est imposée face à l'équipe de la Galaxy en finale. Au foot à 7, la formation de Midi a été éliminée en quarts de finale. Jeannot et ses camarades ont raté de peu leur qualification pour le dernier carré face à la formation de Value IT, à l'issue des séances de tirs aux buts. L'équipe de Top Dom a été sacrée championne dans cette discipline en écrasant celle de Smart One lors du derby final. Au volleyball, l'équipe de la Direction Générale des Trésors a remporté le sacre après sa victoire face aux joueurs de l'Auximad.

Dans les disciplines individuelles, Alky Andriantsoa (Easy Tech) et Randrianarijaona (NSC) ont dominé les débats au lawn tennis, tandis que Lova Rafenohery (ASUT) et Tahina Ratobisoarivelo (Jirama) ont brillé au tennis de table. L'équipe triplette composée de Vonjiniana, Jimmy et Patrick de la Faculté des Sciences a été sacrée championne en pétanque. Outre le volet sportif, des jeux de sociétés ont également été au programme durant cet évènement.