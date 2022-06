Afrique Centrale: Commémoration 2022 de la Journée Internationale pour l'Elimination de la Fistule Obstétricale - La CEDEAO et l'UNFPA mobilisent les acteurs autour de la prévention et l'accès aux soins.

communiqué de presse

Dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale pour l'Élimination de la Fistule Obstétricale, édition 2022 la Commission de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), à travers le Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre (CCDG) du Département Affaires Sociales et Genre de la Commission de la CEDEAO, organise, en collaboration avec le Bureau régional du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), une réunion virtuelle sur le thème " Éliminez la fistule maintenant : Investissez dans des soins de santé de qualité, donnez du pouvoir aux communautés ! ".

La Journée Internationale pour l'Élimination de la Fistule Obstétricale a été célébrée le 23 mai 2022 dans presque tous les pays membres de la CEDEAO touchés par la fistule obstétricale pour informer et mobiliser les acteurs autour de la prévention et de l'accès aux soins.

Pour renforcer ces acquis obtenus au niveau des pays, le CCDG et l'UNFPA comptent organiser une rencontre virtuelle le jeudi 23 juin 2022, de 10h00 à 13h00 TU, afin d'établir une base de référence pour le suivi des progrès des programmes de lutte contre la fistule, capitaliser sur les bonnes pratiques et identifier les défis et les opportunités pour améliorer la lutte en impliquant à la fois tous les acteurs de développement.

Pour la CEDEAO et UNFPA, c'est une grave injustice qu'au XXIe siècle, les femmes et les filles les plus pauvres, les plus vulnérables et marginalisées souffrent de la situation dévastatrice de la fistule et meurent en donnant naissance.

Ci-dessous le lien pour prendre part à la célébration de la Journée Internationale pour l'Élimination de la Fistule Obstétrical :