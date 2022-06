Angola: Elections/2022 - La CNE forme plus de 100 agents civiques à Luanda

Luanda — Environ 105 formateurs en éducation civique électorale, au niveau de la province de Luanda, ont commencé à être formés à partir de ce lundi, par la Commission nationale électorale, dans le district de Benfica, à Luanda, en vue des élections générales du 24 août.

D'une durée prévue de trois jours, l'événement vise à fournir aux agents d'éducation civique électorale les contenus du Manuel des élections générales.

Au cours de la formation, des sujets tels que " Organes de l'administration électorale ", " Campagnes et agents d'éducation civique électorale et leurs phases ", " La constitution et la promotion des bureaux de vote ", " Inspection et observation électorales " et " Délégués de liste et observateurs électoraux".

S'adressant à la presse, en marge de la rencontre, le président de la Commission provinciale électorale (CPE), Afonso Félix Gongo, a souligné l'importance de cette action au profit des formateurs, avec pour mission de former d'autres agents électoraux au niveau des municipalités, des arrondissements ou communal, pour sensibiliser et mobiliser la population sur le droit de vote.

Il a informé qu'à Luanda, chaque bureau de vote aura quatre membres, en fonction de la cartographie en cours de conclusion, contrairement aux élections précédentes de cinq.

Il a également indiqué qu'à Luanda, environ quatre millions d'électeurs devraient voter, la formation comprend donc trois phases et culminera avec le lancement d'agents d'éducation civique électorale dans les neuf municipalités.

Le pays organise le 24 août, ses cinquièmes élections générales avec environ 14 millions d'électeurs habités.