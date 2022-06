Madagascar: Droit d'auteurs - Un nouveau logiciel de suivi bientôt opérationnel

La convention de partenariat a été signée hier par la ministre de la Communication et de la Culture Lalatiana Andriantongarivo Rakotondrazafy et le dirigeant de MANOOVA, Rajo Rajaonarivelo.

Une nouvelle page a commencé hier pour les auteurs et compositeurs malgaches. Un logiciel sera mis en place pour une meilleure gestion du suivi des œuvres enregistrées et ainsi faciliter la distribution des revenus des auteurs-compositeurs adhérents à l'Office Malgache des Droits d'Auteurs ou OMDA, résultant de leur droit.

La mise en place de ce logiciel est issue d'une étroite collaboration entre le Ministère de la Communication et de la Culture, qui est le ministère de tutelle de l'OMDA et la société qui l'a élaboré, la société MANOOVA. La signature de convention de cette collaboration a été effectuée hier au Radisson Blu Ambodivona. En rappel, son élaboration a pris une année durant laquelle la société MANOOVA et le ministère ont travaillé de concert avec des labels internationaux dont Universal Music et Virgin Music.

Désormais, les artistes adhérents à l'OMDA qui rempliront les conditions requises pourront confier leurs œuvres à la société MANOOVA. Cette dernière les insérera dans ce logiciel de suivi qui repèrera automatiquement les diffusions dans tous canaux audio-visuels, même à l'étranger ainsi que sur les sites et plateformes musicaux tels que YouTube ou Spotify et tant d'autres.

La collecte des œuvres de tous les auteurs et compositeurs, peu importe leur support (bande magnétique, disque vinyle, cassette audio ou vidéo, CD audio ou vidéo, DVD, disque dure, Clé USB, carte mémoire... ) commencera à partir du mois de juillet prochain à la Bibliothèque Nationale Anosy, plus précisément dans la salle Gisèle Rabesahala, dans le but de les numériser. Les auteurs pourront également faire cette opération en ligne. La collecte dans les régions se fera par contre, ultérieurement.

La ministre de Communication et de la Culture Lalatiana Andriantongarivo Rakotondrazafy a profité de l'occasion pour rappeler que le ministère qu'elle dirige est prêt à procéder à la dénationalisation de l'OMDA si le projet de loi y afférent est validé et ratifié.