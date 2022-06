Madagascar: Ylias Akbaraly - Intervention devant le Parlement britannique

L'homme d'affaires franco-malgache Ylias Akbaraly ferait partie des principaux conférenciers à la House of Lords, au Parlement de Grande-Bretagne à Londres les 23 et 24 juin. Son intervention s'inscrit dans le cadre du sommet mondial 2022 de l'Institut des NRI (Non-Resident Indian) et pour l'anniversaire de cette institution.

Notons qu'en décembre dernier, à Nouakchott (Mauritanie), Ylias Akbaraly était nommé CEO (Chief Executive Officer ou P-Dg d'entreprise) de l'année 2021, par le jury de " Financial Afrik ", journal panafricain d'information financière sur la banque, l'assurance, le private equity et les bourses des valeurs mobilière, et par un public de 25.000 votants.

Et selon la définition proposée par le Gouvernement indien, un Indien non résident (NRI) est un citoyen indien qui réside en Inde pendant moins de cent quatre-vingt-deux jours au cours de l'exercice précédent, ou qui est sorti de l'Inde ou qui reste en dehors de l'Inde à des fins d'emploi, ou qui est sorti de l'Inde ou qui reste en dehors de l'Inde pour exercer une activité ou une vocation en dehors de l'Inde, ou qui est sorti de l'Inde ou qui séjourne hors de l'Inde à toute autre fin indiquant son intention de rester hors de l'Inde pendant une période indéterminée.

" La célébration de l'anniversaire de l'institution est en association avec le NRI Business Forum, l'Institut Shiromani, la Fondation JMS, et le NRI World Magazine ", a indiqué l'homme d'affaires sur les réseaux sociaux tout en continuant que " les deux jours de gala vont mettre en lumière les réalisations, les actes de charité, les opportunités d'investissements, et le réseautage d'affaires et d'innovation ". C'est donc une occasion de plus pour le numéro un du groupe SIPROMAD d'étendre sa notoriété dans le monde des affaires.