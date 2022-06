Gabon: Le pays célèbre la fête de la musique du 21 au 30 juin 2022

Le 21 juin de chaque année est célébrée à travers le monde, la fête de la musique. Pour les 40 ans de la musique au Gabon, les célébrations s'étendront sur 10 jours avec des concerts populaires organisés par le ministère de la Culture et des Arts.

Du 21 au 30 juin, le pays commémorera les 40 ans de la musique au Gabon. " Après plus de deux années de pause liée à la pandémie de la covid-19, se sera l'occasion pour les amoureux de la musique de se retrouver dans une ambiance sonore nourrie par les mélodies d'ici et d'ailleurs " a souligné le ministre de la Culture et des arts.

Le ministère de la Culture et des Arts a mis en place une série d'événements pour que les festivités soient belles. Au programme des conférences, émissions, plateaux et animations TV et Radio sous le thème national " Instruments traditionnels et Musique Moderne au Gabon ".

De plus, trois concerts populaires seront organisés dans la capitale gabonaise en présence du ministre de la Culture Patrick Mouguiama Daouda. Le 21 juin à l'esplanade de Gabon télévision, le 26 juin à l'esplanade de la gare d'Owendo et le 30 juin au rond-point de Nzeng-Ayong. Une panoplie d'artistes prestera pour le plaisir des passionnés de la musique.

Comme pour inciter chacun à prendre part à ces réjouissances le ministre a fini son propos en ces mots " La scène était désespérément vide, c'est l'occasion de la remplir. Alors faites de la musique chers compatriotes et bonne fête à tous "