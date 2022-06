Madagascar: Telma Coupe de Madagascar - Duel de choc Fosa Juniors-Ajesaia en quarts

Course contre la montre. Après les huitièmes de ce weekend, le tirage au sort des quarts de finale de Telma Coupe de Madagascar a eu lieu ce lundi. Les matches se tiendront ce vendredi 24 juin dans la capitale.

Tous ces clubs qui poursuivent l'aventure, sont tous, bien évidemment, de grandes équipes dont six ayant participé à l'Orange Pro League saison 2022.

Mais le choc très attendu par les footeux est apparemment le duel Fosa Juniors contre Ajesaia. Ce vieux club de trente ans, mené par le coach Seth Ramiandrasoa depuis cette saison, a les matchs dans les jambes après la finale à l'issue de laquelle le club s'est plié devant CFFA. Dans son palmarès, l'Ajesaia compte deux titres de champion de Madagascar (2008-2010) et une coupe de Madagascar (2007).

Les hommes du coach Seth ont écarté en huitièmes de finale un autre club OPL, Mama FCA d'Ilakaka par 2 à 0 ce weekend. "Nous étions encore en pleine formation d'une équipe lors de la phase de conférence. Six joueurs nous ont quittés. C'est en match retour que les joueurs se sentaient de plus en plus soudés", confie le coach Seth.

De son côté, Fosa Juniors FC est l'un des plus grands clubs du pays, considéré comme le Real de Madrid de la Grande ile, avec ses trois renforts internationaux en l'occurrence Dimitri Caloin, Arohasina Andrianarimanana dit Dax et Njiva Rakotoharimalala. Le club majungais a réalisé un doublé en 2019, décrochant la même année le championnat et la coupe. Invaincu durant la phase de conférence Nord, Fosa a été surpris et éliminé par l'A.Dato de Farafangana FC en quart de finale, sur sa pelouse au stade Rabemananjara.

Elgeco face à un outsider

Un autre match met également face-à-face deux clubs OPL, à savoir Elgeco Plus et JFC de Toliara. Leader de la conférence Sud, Elgeco Plus a été invincible devant CFFA. Le club compte deux titres de Coupe de Madagascar (2013-2014). La JFC vient, quant à lui, d'accéder cette saison en Pro League D1 étant finaliste du championnat de Madagascar Pro D2. Ce club occupait la dernière place de la conférence Sud après des matchs aller et retour.

Les deux autres matchs se disputeront entre clubs OPL et révélations. Disciples FC affrontera l'AS ST, une sorte de retrouvailles entre d'anciens coéquipiers. DFC est le descendant de la fusion de la CNaPS sport d'Itasy et les Disciples FC de Vakinanka- ratra, qui a réalisé un joli doublé en 2015, remportant la même saison le championnat et la coupe. Le club était finaliste, battu par CFFA en finale de la coupe l'an passé.

L'AS ST est, pour sa part, composée en majorité d'anciens joueurs de la CNaPS Sport, sept fois champion national. Et le dernier match à suivre de près est la rencontre entre l'AS Fanala- manga, éliminé en quarts de finale de l'OPL à sa première saison en OPL et l'Eden Sport de Boeny, le tombeur du CFFA