Madagascar: Istanbul - Renforcement des liens parlementaires entre le pays et la Turquie

Rencontre entre le président du Sénat de Madagascar Herimanana Razafimahefa et le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie Mustafa Sentop.

Le président du Sénat de Madagascar SEM Herimanana Razafimahefa et le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie SEM Mustafa Sentop renforcent la coopération parlementaire entre Madagascar et la Turquie lors de leur rencontre à Istanbul le 20 juin 2022.

À l'occasion de la conférence parlementaire mondiale sur la migration et sur les réfugiés qui s'est tenue à Istanbul, Turquie, du 20 au 21 juin 2022, les deux personnalités se sont rencontrées pour renforcer les liens parlementaires entre Madagascar et la Turquie, à travers le Groupe d'Amitié entre la Turquie et Madagascar au sein des deux institutions parlementaires.

Plusieurs projets. La rencontre a permis un échange de vues sur la situation de la migration dans le monde et la part de responsabilité importante prise par la Turquie en tant que pays d'accueil. Les deux personnalités se sont accordées pour renforcer les liens entre les deux institutions à travers plusieurs projets de coopération dont notamment dans le domaine de la lutte contre le changement climatique et celui de la reforestation de Madagascar. La question du soutien à la diaspora malgache et celle de la migration interne à Madagascar causée par le dérèglement climatique ont également été discutées.