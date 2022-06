Cote d'Ivoire: Logements sociaux, économiques et de standing - Bruno Koné et des entreprises américaines s'engagent

Le gouvernement ivoirien redynamise le programme présidentiel des logements sociaux.

A cet effet, le ministre de la Construction, du Logements et de l'Urbanisme, Bruno Nabagnè Koné, a signé deux mémorandums d'entente avec des sociétés immobilières américaines le 17 juin dernier à son cabinet. L'un porte sur la construction de 15 mille logements économiques et de standing au profit de la diaspora ivoirienne et l'autre sur la construction de 20 mille logements sociaux et économiques destinés aux Ivoiriens dans leur ensemble.

Le ministre s'est réjoui de l'intérêt de plus en plus croissant des entreprises privées pour le marché ivoirien en matière de logement et s'est dit heureux de la signature de ce mémorandum qui témoigne de la volonté de ces entreprises d'aller au bout d'un projet qui apportera une plus-value au secteur de la construction en Côte d'Ivoire. " Notre mission est de faire en sorte que les Ivoiriens puissent être décemment logés, donc nous nous battons tous les jours pour trouver des solutions, notamment avec le secteur privé ", a-t-il indiqué.

Concernant le projet en faveur de la diaspora, Bruno Koné l'a justifié par le fait que cette diaspora comptabilise environ un million d'Ivoiriens qui ont l'intention de revenir un jour au pays. Malheureusement, beaucoup de ces Ivoiriens ont buté sur certaines difficultés dans leur projet de construction au bercail. C'est pourquoi un cadre a été mis en place pour faciliter l'intervention d'entreprises ivoiriennes ou étrangères pouvant réaliser des projets pour le compte de la diaspora.

Le porte-parole de l'entreprise GIS- International and Commercial Incorporate, en charge de la mise en œuvre de ce projet, ne dira pas autre chose. Pour lui , c'est une fierté d'être aux côtés du ministère de la Construction pour donner vie à ce projet qui permettra aux Ivoiriens vivant à l'extérieur d'acquérir des logements de standing et à " coûts sociaux ".

Il est bon de noter que cette double signature intervient dans le cadre de la deuxième phase du Programme présidentiel de Construction de logements sociaux et économiques. L'Etat de Côte d'Ivoire entend, à travers ce projet, apporter une réponse concrète au déficit croissant de logements en Côte d'Ivoire. A cet effet, le ministère conduit un programme visant à produire 150 mille logements sur la période 2021-2025, destinés à toutes les catégories sociales.