Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - Le rêve de la FPU pour la Côte d'Ivoire

Placé sous le patronage du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME Souleymane Diarrassouba, le 11ème sommet régional de la Fédération pour la paix universelle (FPU) a pris fin le 18 juin 2022 à Yamoussoukro.

Une cérémonie qui a vu l'entrée de quinze nouveaux ambassadeurs de la paix. Aka Sayé Lazare, chairman de cette fédération pour la Côte d'Ivoire, s'est réjoui de la bonne tenue de ce sommet. Non sans évoquer le rêve que sa structure a pour la Côte d'Ivoire.

" Nous rêvons que ce pays continue de demeurer dans la paix. Nous le pouvons parce que les Ivoiriens sont des hommes et des femmes de paix et cela est évident ", a-t-il révélé. Pour lui, ce qu'il faut maintenant, c'est que les dirigeants du pays aident à obtenir la cohésion à partir des comportements et des propos. Cela permettra, selon lui, aux Ivoiriens de retrouver les valeurs communes de fraternité et de vivre-ensemble.

Aka Sayé Lazare fonde beaucoup d'espoir sur les politiciens et leur demande de privilégier la paix avant la politique. " Car sans la paix, soutient-il, on ne peut rien entreprendre ni pour notre pays, encore moins pour notre famille individuelle ". Le chairman de la Fédération pour la paix universelle exhorte les Ivoiriens à s'unir autour de l'idéal qui est la paix. " Cela est dans l'ADN des Ivoiriens. Il y a la philosophie de la paix que le président Félix Houphouët-Boigny a déjà plantée dans notre cœur. Faisons en sorte que cette graine déjà semée dans les cœurs puisse être distillée aux générations futures pour que la Côte d'Ivoire demeure définitivement un havre de paix ", a-t-il exhorté.

A propos du sommet international que la Côte d'Ivoire va présider très bientôt et qui va réunir toute l'Afrique au bord de la lagune Ebrié, la section ivoirienne de la FPU souhaite ardemment le soutien des gouvernants. Ce sommet, à l'en croire, va aider le pays à aller rapidement et sûrement à la paix. Avant de rappeler que les pays comme le Sénégal, l'Afrique du Sud, Sao-Tomé et Principes, le Niger ont déjà abrité ce sommet et en ont tiré profit.

Au niveau local pour la région du Bélier, Amani N'Douan, fondateur d'une chaîne hôtelière de la place, a été distingué nouvel ambassadeur pour la paix universelle.

Le président Aka Sayé Lazare a félicité la section régionale de la FPU du Bélier pour la parfaite organisation de cette cérémonie et pour les nombreuses actions concrètes dont les résultats sont visibles sur le terrain. Il a salué la mobilisation exemplaire des femmes, hommes et jeunes venus des quatre coins du pays pour rehausser l'éclat de cette fête de la paix.