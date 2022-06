Cote d'Ivoire: Bouaké - Les acteurs de la filière bétail et viande vont rendre hommage au chef de l'Etat

Il y aura un déferlement des acteurs de la filière bétail et viande de Côte d'Ivoire ce jeudi à Bouaké. Et pour cause, 10000 d'entre eux ont décidé de faire le déplacement dans la capitale du Gbêkè pour rendre un vibrant hommage au chef de l'Etat, Alassane Ouattara. L'espace Sakabo à Bouaké qui va abriter la rencontre devrait refuser du monde. L'information a été rendue publique par Diarra Aboudramane, vice-président de la Fédération nationale des producteurs de la filière bétail et viande de Côte d'Ivoire, hier à Abidjan, lors d'une conférence de presse. Selon le conférencier, entouré de plusieurs responsables des structures du secteur, cette cérémonie d'hommage est une marque de reconnaissance des acteurs de la filière au chef de l'exécutif ivoirien, pour ses actions de développement de la production des ressources animales et particulièrement la valorisation, la promotion et le développement de la filière en faveur des acteurs et des populations de Côte d'Ivoire.

" La cérémonie d'hommage sera marquée par une très forte mobilisation des acteurs pour traduire leur totale adhésion à la politique du président de la République de Côte d'Ivoire en faveur des populations et spécialement des acteurs de la filière bétail et viande à travers les différentes réformes enclenchées, pour la dynamisation et la professionnalisation des acteurs et des activités de la filière, afin d'en faire un pôle créateur d'emplois ", a indiqué le conférencier.

Plusieurs d'autres actions posées par le Président Alassane Ouattara ont poussé les acteurs de la filière bétail et viande à lui rendre hommage. Il s'agit entre autres de la fluidité de la circulation des camions de bétail devenue une réalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire grâce aux actions du gouvernement. Les faux frais, selon lui, ont presque totalement disparu du système de transport du bétail, et le retour des bouviers dans leur pays d'origine a connu une amélioration grâce à la volonté du gouvernement. " Par cette vibrante cérémonie, les acteurs de cette filière soutiennent le leadership politique, économique et social du Président Alassane Ouattara, fruit du rayonnement régional et international de la Côte d'Ivoire, symbole d'une renaissance pleine d'espoir et d'espérance en l'avenir en matière de développement pour tous ", a précisé Diarra Aboudramane.

Cette filière regorge d'avantages à l'en croire. Ce secteur stratégique de l'économie régionale pourrait être, en effet, un élément moteur d'innovation pour la jeunesse en quête d'emploi ainsi que des professionnels de la filière. Un accompagnement accru de l'Etat ainsi qu'une unité au sein de la famille des professionnels de la filière pourraient permettre une émergence d'acteurs professionnels soucieux de la préservation de l'environnement et de la sécurité sanitaire des produits mis en consommation selon lui. " Les acteurs voudraient à travers cette conférence de presse solliciter un accompagnement de la presse dans la mobilisation des populations de manière générale et spécifiquement les membres de notre corporation pour la réussite totale de cet évènement ", a fait remarquer le conférencier.