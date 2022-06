Cote d'Ivoire: Théâtre " Origine non contrôlée " - Izabella Maya traite la question des migrations

Izabella Maya sera en spectacle, le 24 juin prochain, sous le coup de 19h, à l'Institut Français de Côte d'Ivoire à Abidjan-Plateau. De son nom à l'Etat civil, Isabella Maya, est une actrice, franco-ivoirienne, humoriste, productrice, réalisatrice, scénariste, professeure de théâtre et d'improvisation.

Ce jour-là, elle sera dans son "premier seul-en-scène", un spectacle pudique sur la difficile question des migrations. Evitant les clichés, l'actrice raconte, avec humour, le voyage initiatique d'une jeune femme qui ne se sent absolument pas concernée par les frontières, mais dont le destin entre France et Côte d'Ivoire sera semé d'embûches, mais aussi, de grandes victoires.

Née en 1986, en Côte d'Ivoire, elle a travaillé comme journaliste et chargée de relations publiques avant de se lancer dans l'univers de la culture. Multidimensionnelle, elle se distingue par ses actions dans d'autres domaines notamment l'animation, pose de voix dans les films, la publicité, la mode, la photographie et les actions sociales à travers la défense des droits de migrants et la lutte contre le sexisme des métiers, surtout de l'art.

Izabella Maya a donné plusieurs spectacles au MASA 2020 à Abidjan. Elle a joué dans le téléfilm " Eki ", diffusé sur Canal+, où elle campe le personnage de Jessika Obamba, Greffière, fidèle d'Eki, le personnage principal du film.

C'est en 2007 qu'elle intègre le cabinet de Me Henri Braun, à Paris, Avocat à la cour en tant qu'Assistante juridique. En 2012 Izabella Maya entame sa carrière dans l'art dramatique, s'inscrit aux " Cours Florent " et la même année, elle prend des cours de diction.

Elle se fait aussi remarquer, pour ses rôles, dans des productions cinématographiques dont des téléfilms et séries telles que " Fastlife " ou " Le magicien " et " les Siamois " de Jean-Pierre Mocky aux côtés de Thomas N'Gijol et Gérard Depardieu.

En mars 2020, elle tourne sur un film avec Catherine Deneuve dans son pays d'origine pour jouer au Marché des arts et du marché africain (MASA).