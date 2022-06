Algérie: JM - Le secteur de la Communication prêt pour la couverture de la 19e édition

Oran — Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a souligné, mardi à Oran, que les professionnels de son secteur étaient prêts à assurer la couverture et l'accompagnement de la 19e édition des Jeux Méditerranéens (JM Oran-2022).

Dans une déclaration à la presse, en marge de sa visite au Centre international de presse réservé aux journalistes chargés de la couverture de la manifestation sportive, Mohamed Bouslimani a indiqué que "la famille de la presse nationale est consciente de son rôle et de ses responsabilités dans la promotion des Jeux Méditerranéens d'Oran et de l'Algérie, ainsi que ses grandes réalisations et potentialités".

Le ministre a réitéré la volonté du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de déployer les efforts pour faire de cette 19ème édition une réussite et de les organiser dans des conditions conformes à la position de l'Algérie et au rôle moteur de l'Algérie dans la diffusion des valeurs ?de paix, de tolérance et la construction de passerelles de rapprochement, de coopération et de solidarité entre les peuples.

M. Bouslimani a également souligné que "le sport, facteur central de diffusion et de pérennisation des valeurs humaines, n'est plus seulement une activité de compétition entre jeunes, mais il est devenu une affaire de société qui concerne toutes ses franges, qui enregistre un développement croissant en raison des répercussions du progrès technologique".

Dans le même contexte, le ministre a appelé la famille de la presse et des médias à "bien utiliser la technologie pour mettre en exergue les acquis réalisés à l'occasion des Jeux Méditerranéens d'Oran, à l'image des différentes infrastructures et installations sportives de pointe dans diverses disciplines qui seront lancées à l'occasion de ces jeux".

Il a également exhorté le citoyen à contribuer à la préservation de ces infrastructures, installations et acquis sportifs dont il bénéficiera, déclarant : "nous comptons sur la prise de conscience coutumière de la jeunesse pour honorer son pays avec son comportement civilisé et le sens de l'hospitalité qui distingue la ville d'Oran et l'Algérie dans son ensemble".

Il a ajouté : "les nombreux invités de l'Algérie seront témoins de ce fait et découvriront le visage resplendissant d'Oran, joyau de la Méditerranée, à travers la visite de ses sites touristiques pittoresques, ses monuments historiques anciens, ses sites culturels distingués et le plaisir de savourer ses plats authentiques", notant qu'"Oran sera à l'occasion de ces jeux le visage lumineux de l'Algérie et son cœur battant de paix, de fraternité, d'égalité et d'espoir d'un avenir meilleur pour les habitants des deux rives de l'espace méditerranéen commun".

Le ministre a visité les différentes installations du Centre International de Presse, ouvert à l'hôtel "Méridien", qui offre toutes les conditions appropriées au travail des journalistes nationaux et étrangers concernés par la couverture de l'événement méditerranéen.

Ce centre contient environ 140 ordinateurs et leurs accessoires ainsi que des connexions Internet jusqu'à 200 Mégabits. Un écran géant a été installé pour permettre aux journalistes de suivre toutes les compétitions sportives en direct sans se déplacer aux sites concernés.

Cinq plateaux équipés de caméras et de moyens techniques pour la diffusion et l'enregistrement de diverses émissions télévisées, six salles de commentaires radio, ainsi qu'une salle de conférence et d'autres pour les conférences de presse, ont été mises à la disposition des médias audiovisuels nationaux, privés et étrangers.

Concernant la couverture médiatique de cet événement méditerranéen, le ministre a indiqué que "le nombre total ne peut être donné qu'à la veille du début des Jeux méditerranéens. A ce jour, entre 1.500 et 2.000 demandes d'accréditation ont été enregistrées et l'opération se poursuit".

Il a souligné que "la presse sera présente en force, qu'elle soit nationale, audiovisuelle, écrite, électronique et étrangère accréditée en Algérie, y compris les journalistes accompagnant les délégations participant à ces jeux".

Le ministre a exhorté les jeunes qui suivront les compétitions dans les installations sportives à "respecter l'hymne national de chaque pays participant et tous les invités de l'Algérie".

Le ministre de la Communication était accompagné des directeurs de l'APS, Samir Gaïd, de la radio nationale, Mohamed Baghali, de la télévision algérienne Chaâbane Lounakel, de l'entreprise TDA, Rachid Bestam et du Centre International de Presse, Mâameri Raouf, rappelle-t-on.