Afrique: DOM TOM Cup - Alan Rakotovazaha dans la liste des 20 joueurs

Le gardien des Barea U23 est convoqué dans la liste des 20 joueurs malgaches pour le tournoi DOM TOM Cup les 25 et 26 juin prochains.

À trois jours du coup d'envoi de la 10e édition du tournoi DOM TOM Cup, le duo d'entraîneur Haja Ralaikera dit Maradona, et Daniel Vanden Torren dit Daniel Vazaha a publié la liste des 20 joueurs malgaches. Cette année encore, l'UFICASM a été sollicité par RISI, organisateur du tournoi pour s'occuper de la sélection malgache comme depuis 2013.

Ces deux légendes du football malgache d'Europe ont été choisies par les responsables au sein de l'UFICASM pour diriger l'équipe au vu de leur statut. Maradona était parmi les premiers joueurs professionnels malgaches évoluant en Europe au sein du FC Martigues Ligue 1 de l'époque tout comme Daniel Vazaha. Le duo sera épaulé par 𝗕𝗮𝗹𝗶𝗮𝗸𝗮 𝗕izira et Boualem Mankour, sélectionneur des 𝗕𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗨𝟮𝟬-𝗨𝟮𝟯.

Détection. Alan Rakotovazaha, le joueur de l'US Créteil, déjà convoqué avec les Barea U23, figure dans la liste des 20 joueurs sélectionnés. La grande majorité des joueurs convoqués sont tous des novices et ont été appelés pour la première fois avec l'équipe malgache pour le DOM TOM Cup. " Cette édition 2022 servira aussi de détection pour les joueurs capables d'intégrer la sélection des Barea U23 ", nous ont confié les responsables au sein de l'UFICASM. La Grande île est en course pour remporter le troisième titre cette année après les sacres en 2013 et 2014.

Lors de la dernière édition, l'équipe malgache a échoué en finale contre la sélection de l'Ile de France. Le rendez-vous est alors pris pour les 25 et 26 juin prochains au Complexe Léo-Lagrange à Bonneuil sur Marne. Madagascar évolue dans le groupe B aux côtés de la sélection Ile de France, Martinique et l'équipe de RISI Outremer. 12 équipes partageront leurs joutes pendant ces deux jours à savoir le Cap-Vert, les Comores, la Guadeloupe, la Guyane, Haïti, la sélection Ile-de-France, Madagascar, Marie-Galante, la Martinique, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie et la Réunion.

Liste des joueurs

Gardiens

Alan Rakotovazaha, US Créteil, France.

Mario Lebret, SU Dives Cabourg Foot, France.

Défenseurs

Théo Brunet, ASPTT Dijon, France.

Sitraka Andriambolanoro, Olympique Girou, France.

Sergio Rasolondraibe, Versoix FC, Suisse.

Illiano Ramamojisoa, US Pont Football, France.

Elié Boavari, Villemomble Sports, France.

Arovana Randrianasolo, US Castaneenne, France.

Safidy Di Chiaro, FC Seyssins, France.

Milieux

Manampy Andrianorisoa, Toulouse Métropole, France.

Dina Rakotonanahary, FC Malgache, France.

Loic Rahobimanana, LeMée Sports Football, France.

Eric Andriantina, Red Star, Fc, France.

Hatime Mick Dash, Blagnac FC, France.

Tiavina Raparson, Fc Lyon, France.

Attaquants

Miaronald Rakotondrabearinjaka, Linas-Montlhery, France.

Fiderana Blaise, Etloie Aussonnaise, France.

Abdoul Moustapha, la Raal La Louvrière, Belgique.

Stéphane Sabiné, Besancon Football, France.

Manda Andrianjafiarinoro, FMC Academy, France.