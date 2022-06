Algérie: ANADE-ALRIM - Signature d'une convention pour l'équipement des locaux

Alger — Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Micro-entreprise, Nassim Diafat, a présidé la cérémonie de signature d'une convention entre l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entreprenariat (ANADE) et l'Algérienne de réalisation d'équipements et d'infrastructures métalliques (ALRIM) pour l'équipement des locaux et ateliers en faveur des jeunes porteurs de projets.

La convention a été signée, au siège du ministère, par le PDG de l'entreprise publique ALRIM, Mokhtar Tayane et le directeur général de l'ANADE, Mohamed Cherif Bouziane, en présence du président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers (ABEF), Lazhar Latrache.

M. Diafat a souligné que cette convention intervient dans le cadre des conventions précédentes signées avec le ministère de l'Industrie pour la promotion de l'économie nationale, mettant en avant l'intérêt focalisé sur les micro-entreprises et les start-up et les tentatives d'établir des relations y compris avec de grandes entreprises nationales dans le cadre du partenariat et de la sous-traitance.

Selon les explications fournies par le ministre délégué, cette convention tend à faciliter l'accès des micro-entreprises aux dépôts et matériel de sous-traitance pour exercer leurs activités, et partant résoudre les problèmes du foncier et le manque d'équipements entravant leur développement, précisant que ce nouveau mode de financement intervient en réponse aux propositions des jeunes porteurs de projets et des banques.

Pour sa part, M. Tayane a affirmé que l'entreprise publique ALRIM prendra en charge l'examen et la réalisation de dépôts et d'infrastructures destinées à accueillir les activités des jeunes, soulignant l'importance de ce projet susceptible "d'éviter aux jeunes porteurs de projets le problème du foncier et la cherté des locaux devant abriter leurs activités".

Dans le même contexte, M. Bouziane a affirmé que ladite convention permettra à la société "ALRIM" de réaliser des structures appropriées au sein des ateliers industriels dédiés aux micro-entreprises à travers toutes les wilayas du pays, ajoutant que la convention s'inscrivait dans le cadre de la stratégie du ministère délégué auprès du ministre chargé de la Micro-entreprise, et ce, pour offrir un climat d'affaires propice à la création de micro-entreprises durables et de grande valeur, bénéfiques pour l'économie nationale.

Il a souligné que l'ANADE, et à travers près de 25 ans d'expérience, avait constaté que le problème de l'immobilier faisait partie des problèmes majeurs dont souffrent les jeunes, en particulier les propriétaires de projets productifs, ajoutant que dans le souci de palier ce problème, il a été procédé à la coordination avec différents secteurs pour trouver des solutions, dont l'introduction de ces micro-entreprises dans les espaces des zones industriels.

Parmi les solutions les plus importantes, il a également évoqué la coordination entre les ministères de l'Industrie et de l'Intérieur pour la création et l'équipement des zones de micro-activités par le ministère de l'Intérieur et la construction de leurs structures, ajoutant que la convention devra permettre d'équiper ces zones par les structures adaptées à leurs activités.

Concernant les entreprises en difficulté, M. Bouziane a affirmé qu'"elles seront accompagnées par tous les moyens, notamment l'arrêt des poursuites judiciaires à leur encontre".

Selon le ministre, quelques 23.000 dossiers liés à ces entreprises ont été examinés, dont certains bénéficieront d'un refinancement, tandis que d'autres seront accompagnés à travers d'autres moyens qui seront annoncées ultérieurement.

De son côté, M. Latrache a affirmé que les banques et les institutions financières étaient un allié stratégique pour le secteur, soulignant leur "pleine disponibilité" à accompagner les jeunes et réaliser les micro-projets.