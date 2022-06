Congo-Kinshasa: TFM prend part à la 17ème édition de DRC Mining Week

Après deux ans sans organisation due à l'épidémie de coronavirus, le grand forum minier de la République Démocratique du Congo, " DRC Mining Week ", a signé son retour en présentiel à Lubumbashi, la capitale cuprifère. Du 1er au 3 juin 2022, soit pendant trois jours, les sociétés minières, les investisseurs et fournisseurs miniers de tous horizons ont pris d'assaut l'hôtel Pullman Grand Karavia pour une participation active.

Tenke Fungurume Mining, géant minier en RDC, a marqué d'un cachet spécial ce sommet des miniers. Au stand de TFM bien décoré pour la circonstance, plusieurs investisseurs et fournisseurs miniers se sont enquis non seulement de l'expertise de TFM mais aussi de l'opportunité de fournir divers services.

La ministre nationale des Mines, madame Antoinette Nsamba, qui a eu le privilège de lancer le démarrage des travaux de ce forum, s'est interrogée lors de son discours d'inauguration, sur le rôle de l'industrie minière dans le renforcement de la résilience et de la durabilité dans l'économie nationale. Elle a en outre souligné que l'économie congolaise reste attachée à son secteur minier.

Pour sa part, monsieur André Wameso, Directeur de cabinet adjoint de Son Excellence Monsieur le Président de la République, a au nom du Président de la République émis le vœu de voir la création d'une véritable chaîne de valeur de l'industrie congolaise autour d'un partenariat gagnant-gagnant.

L'expansion des opérations minières de TFM, sa contribution fiscale et l'importance de son cahier des charges au bénéfice des communautés lui ont valu l'attention de plus d'un participant à ce forum des miniers. Le Directeur de cabinet adjoint du Chef de l'Etat, Madame la ministre nationale des Mines, Madame la gouverneur a.i. du Lualaba et plusieurs autres personnalités de marque n'ont pas manqué de féliciter et encourager TFM pour le travail accompli.

Pour rappel, Tenke Fungurume Mining a, au cours du premier trimestre 2022, produit environ 62 434 tonnes de cathodes de cuivre et 5 108 tonnes de cobalt métal sous forme d'hydroxyde de cobalt. La société a versé un montant net d'environ 250,57 millions USD au titre d'impôt et autres paiements connexes au Trésor public et à d'autres services administratifs publics du pays. Et en janvier 2021, Tenke Fungurume Mining s'est engagé avec la communauté à travers le cahier des charges à réaliser, un plan quinquennal de développement socio-économique à hauteur de plus de 31 millions USD.

L'entreprise a contribué énormément dans le domaine du développement communautaire. Depuis le début de ses opérations, TFM a financé pour un total de 236, 51 millions USD des projets communautaires. En outre, TFM alloue 0,3% du produit net de la vente de ses métaux au fonds appelé TFM Social Community Fund. Depuis sa création en 2010, cette asbl de TFM a reçu 57, 4 millions USD.

Depuis le début du projet en 2006, ces paiements ont atteint un montant d'environ 4,03 milliard USD. Au regard des conditions fiscales prévues dans la convention minière, TFM estime que plus de la moitié des retombées économiques générées par le projet restent en RDC sous forme de taxes, redevances et droits.

Comme pour dire TFM reste un acteur important dans l'économie congolaise.