Congo-Kinshasa: Bunagana - La force de la MONUSCO prête pour reprendre position

Le Prix de l'Innovation 2022 du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés-HCR-a été remporté par Nathalie Kambala Luse, directrice pays de l'ONG congolaise " Femmes, main dans la main pour le développement intégral, FMMDI. La remise de ce prix a eu lieu à Genève, en Suisse et a été institué pour couronner les efforts des ONG dans la défense et la protection de la dignité des femmes et jeunes filles. Nathalie Kambala Luse a été interrogée par Alain Irung

Nouvelles en bref

*Ouvrons cette page de nos nouvelles en plus bref par la Monusco qui accompagne le processus de recrutement au sein des FARDC. La section de la Mission en charge de la Protection de l'enfant a organisé du 8 au 10 juin 2022, une sensibilisation contre le recrutement d'enfants et autres violations graves des droits de l'enfants. Cette campagne de sensibilisation était menée au profit de 870 nouvelles recrues féminines en formation militaire au Centre d'instruction de Kitona. Après avoir procédé à l'évaluation de l'âge de ces recrues, 14 d'entre elles, âgées entre 16 et 17 ans, ont été certifiées mineures et exclues de l'enrôlement au sein des FARDC.

**Monusco encore, en prélude de la fermeture de son Bureau dans la province du Tanganyika le 30 juin prochain, l'Equipe pays des Nations unies dispose désormais d'un plan de travail conjoint pour cette province. Plan couvrant la période 2022 à 2023, formulé la semaine dernière au cours d'un atelier de trois jours, organisé par le Bureau du Coordonnateur Résident. Les représentants des agences, fonds et programmes du système onusien en RDC sur place, les experts du gouvernement provincial du Tanganyika, les représentants de la société civile et du secteur privé ont développé de manière participative et inclusive ce document qui vise à promouvoir la cohérence, les synergies et à éviter les doublons dans la mise en œuvre des projets de développement ou autres à la base.

***Sous un autre registre, lutte contre l'exploitation et les abus sexuels, un pool de 25 investigateurs locaux formés en RDC a été mis en place la semaine dernière à l'issue de quatre jours de formation à Kinshasa. Ces investigateurs étaient venus de la plupart des organisations non gouvernementales nationales, afin d'appuyer les structures ne disposant pas de capacités propres à pouvoir mener des investigations en cas de besoin. Ces 25 investigateurs seront mis à la disposition de la Coordination nationale de Protection contre l'exploitation et les abus sexuels.

Invité

" Elimination des pratiques néfastes affectant les enfants : progrès sur les politiques et pratiques depuis 2022 " C'est sous ce thème que la Journée de l'enfant africain, célébrée le 16 juin, a été placée. En marge de cet événement, M. Bernard Okanda de la section Protection de l'enfant de la Monusco Beni-Butembo-Lubero, au Nord-Kivu, a fait le point de la violation des droits des enfants de cette région en répondant aux questions de Martial Papy Mukeba

Nouvelle de province

Restons dans l'Est de la RDC, du matériel informatique et des engins de détection des métaux et d'explosifs remis à la Police nationale congolaise de la ville et du territoire de Beni. Un don de la Police de la Monusco, UNPOL, en vue de faciliter le travail des policiers congolais dans une zone où la menace sécuritaire est permanente. Reportage de Guilaine Kasasya.

Question aux Nations unies

Y a-t-il un parallélisme à faire entre le M23 qui a été défait en 2013 en moins de 48 heures par les FARDC et la Brigade de la Monusco et le M23 d'aujourd'hui ? La question a été posée au porte-parole de la force onusienne à la conférence de presse des Nations unies du mercredi 15 juin 2022. Suivez la réponse du Lieutenant-Colonel Frederic Harvey.

Agenda

Trois dates à retenir dans le calendrier de l'ONU pour la semaine qui commence :

-20 juin : Journée mondiale du Réfugié

-23 juin : Journée internationale des veuves

-26 juin : Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogues