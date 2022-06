Algérie: JM Oran-2022 - La cérémonie d'ouverture de la 19ème édition sera "une œuvre artistique complète"

Oran — Le président de la Commission des cérémonies d'ouverture et de clôture de la 19ème édition des JM Oran 2022, le musicologue Salim Dada, a assuré, mardi, que la cérémonie prévue samedi prochain sera "une œuvre artistique complète utilisant les techniques modernes".

Animant une conférence de presse, Salim Dada a indiqué que "la cérémonie d'ouverture des JM sera une grande cérémonie que l'Algérie vivra pour la première fois depuis le recouvrement de l'indépendance nationale. Elle sera une œuvre artistique complète avec tous les éléments expressifs aussi bien sur le plan du scénario, de la chorégraphie, de la mise en scène et de la scénographie avec le recours à des techniques de pointe".

La cérémonie sera exécutée par un orchestre symphonique composé d'une centaine de musiciens. Elle comprendra des mouvements artistiques d'ensemble sur une superficie de 9.000 mètres carrés et 500 drones seront utilisés à cette fin, en plus d'un spectacle son et lumière et des jeux pyrotechniques.

La présentation artistique de la cérémonie d'ouverture comprend 20 tableaux avec la participation de 800 personnes, dont des artistes, des danseurs, des techniciens de l'image et de l'éclairage a ajouté Salim Dada, également directeur artistique de la cérémonie et scénariste du spectacle.

Le scénario mettra en exergue les multiples facettes de la culture algérienne en général, celle de la région Ouest et de la ville d'Oran, l'impact de la culture algérienne dans le bassin méditerranéen ainsi que la contribution des personnalités algériennes à la civilisation humaine au niveau de la Méditerranée, a précisé Salim Dada, tout en signalant la participation de grandes figures artistiques algériennes.

Concernant les activités culturelles et artistiques prévues parallèlement aux JM Oran2022, le président de la Commission des cérémonies d'ouverture et de clôture des JM a donné, lors de cette conférence de presse un aperçu complet de l'agenda culturel qui comprend plusieurs manifestations de théâtre, d'art plastique, de littérature, de chant, de danses, de cinéma ainsi que des expositions d'artisanat et autres.