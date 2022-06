Congo-Kinshasa: Une coopération envisagée entre la CENI et l'Autorité Nationale des élections de la RCA

Une coopérationest envisagée entre la Commission Electorale Nationale Indépendante de la RDC et l'Autorité Nationale des Élections de la RCA. Oui, le Bureau de la CENI, présidée par Denis KadimaKazadi, a échangé avec la délégation venue de la République centrafricaine. A cet effet, les membres de la Centrale électorale centrafricaine ont dit en avoir tiré un réel profit au regard de ce qui se fait en RDC en matière électorale.

Cette délégation était composée de quatre membres : Bruno YAPANDE, Ministre en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation en RCA ; Mathias MOROUBA, Président de l'Autorité Nationale des Élections en RCA ; Laurent Rudasingwa, Représentant Résident a.i, PNUD/CAR et Arsène Gbaguidi, Directeur de la Division Electorale de la MINUSCA. Au sortir de cette entrevue, Mathias MOROUBA, Président de l'Autorité Nationale des Élections en RCA n'a pas manqué d'exprimer son satisfecit quant à ce. " Je profite de cette occasion pour remercier le président Denis KADIMA et le 2e vice-président Didi MANARA ainsi que toute l'équipe du bureau de la Ceni qui nous ont accueillis en toute convivialité.

Ils se sont montrés très réceptifs à nos préoccupations et nous avons pensé, pour notre part, pouvoir apprendre comment la Ceni a pu tirer profit de la machine à voter. Cette question nous l'avons d'ailleurs évoquée et soutenue au niveau international du Réseau des experts en matière électorale de la Francophonie à Dakar pour que cette expérience locale devienne une réalité bénéfique désormais à l'échelle internationale", a confié le Dr Mathias Barthélemy MOROUBA.

Et ce, avant de signaler qu'il était impérieux de venir rencontrer les homologues en vue d'échanger sur la manière dont les choses se déroulent à la CENI notamment les bonnes pratiques. " Outre la machine à voter dont nous voulons capitaliser l'utilité, nous avons évoqué la question du financement des élections et de la communication en matière électorale. Et bien plus, voir ensemble comment nous pouvons développer un partenariat dynamique entre nos deux institutions", a-t-il conclu. En gros, ces échanges se sont déroulés dans un bon climat de convivialité et de partage.