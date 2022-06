Congo-Brazzaville: Pool - Des dons multiformes pour Kindamba

Le président de l'Assemblée nationale, député de la circonscription unique de Kindamba, Isidore Mvouba, a offert récemment une ambulance, un groupe électrogène et 1000 tables-bancs aux habitants de cette sous-préfecture du département du Pool.

En descente parlementaire dans sa circonscription électorale, Isidore Mvouba a doté le district sanitaire de Kindamba qui couvre également les sous-préfectures de Kimba et Vinza, d'une ambulance neuve. La remise des clés aux autorités locales est un geste philanthropique qui met fin à plusieurs années de calvaire. " Le district sanitaire ainsi que l'hôpital de Kindamba avaient grand besoin en ce qui concerne l'ambulance. Nous avons eu dernièrement beaucoup de situations, notamment des accidents à Mpassa-Louolo et nous avons eu du mal du fait que les conditions d'évacuation des blessés n'ont pas été respectées ", a rappelé un bénéficiaire.

En effet, pour transférer des malades d'un centre à un autre, les responsables de l'hôpital de base de Kindamba étaient obligés d'utiliser un véhicule de liaison mis à leur disposition par le district sanitaire. " Le handicap, c'est qu'il s'agit là d'un véhicule utilitaire non adapté à l'usage médical puisque simplement non médicalisé. L'évacuation d'un malade dans ces conditions-là aggrave plutôt son état de santé au lieu de l'améliorer. Vous venez-là, monsieur le président, une fois de plus, de résoudre un problème qui commençait à durer trop longtemps ", a reconnu le responsable de l'hôpital.

Le président de l'Assemblée nationale a également fait don d'un groupe électrogène d'une capacité de 500 KVA et de 2000 litres de gasoil à la communauté urbaine de Kindamba. Soucieux de la formation des jeunes, Isidore Mvouba a aussi remis 1000 tables-bancs aux élèves de cette sous-préfecture. " Pour nous qui n'avons pas de parents à Brazzaville, nous allons poursuivre nos études sur place. Nous devons donc remercier le député Isidore Mvouba pour ce don ", a remercié une élève.

Les candidats du PCT-Kindamba présentés au public

Candidat à sa propre succession, Isidore Mvouba et les autres postulants aux élections locales ont été présentés à la population, le 18 juin dernier, par le président PCT-Kindamba, Alain Marcel Loufoukou. Ce parti veut conserver son siège lors des élections législatives et locales des 4 et 10 juillet. " J'espère, sinon je souhaite ardemment que Kindamba montre son attachement au président Denis Sassou N'Guesso en élisant les candidats du PCT ", a souhaité Isidore Mvouba.