Sénégal: Transfert - De Liverpool au Bayern, Sadio Mané, les raisons d'un départ

L'international sénégalais Sadio Mané a officiellement quitté le club anglais de Liverpool pour l'équipe allemande du Bayern Munich. Un choix qui peut se justifier à plus d'un titre.

Tout pour être heureux et pourtant... Une proposition de contrat pour prolonger un bail qui finissait dans un an, un statut de star, sinon de légende, dans un club mythique, et pourtant... Sadio Mané a décidé de mettre fin à sa belle aventure avec Liverpool qu'il a rejoint en 2016 et avec qui il a marqué 120 buts en 267 matches. Et pourtant...

La CAN, le tournant

En six saisons à Liverpool, Sadio Mané à tout connu. De la joie des grandes conquêtes (Ligue des champions 2019 et trophée de la Premier League 2020) à la déception des finales de C1 (2018 et 2022). Des buts en pagaille, des actions de classe, et surtout une vénération du peuple rouge de la Mersey. Mais, l'histoire d'amour entre le club et l'international sénégalais a connu un épisode qui aurait poussé Mané à un départ en à croire l'entourage du Lion.

Le champion d'Afrique avec le Sénégal n'aurait pas apprécié la relative discrétion de son club après le sacre face à l'Egypte de Mohamed Salah en février dernier au Cameroun alors que tous ses coéquipiers en sélection ont été célébrés avec les honneurs dans leur club. Liverpool se serait gardé de festoyer avec son champion d'Afrique de peur de vexer le Pharaon à un moment de la saison où les Reds avait besoin de tout le monde pour réussir peut-être un historique quadruplé. A partir de ce moment, le natif de Bambali aurait décidé de prêter une oreille attentive aux sollicitations et de rester sourd à la proposition de contrat de Liverpool.

Bayern, un choix logique

Sadio Mané aurait pu découvrir l'Allemagne beaucoup plus tôt. L'ex-joueur du FC Metz a longtemps été suivi par le Borussia Dortmund de... Jurgen Klopp entre 2012 et 2014 avant que le technicien allemand ne l'attire à Liverpool. Au Bayern, le Sénégalais ne devrait pas avoir trop de mal à s'adapter au niveau de la culture germanique et de la langue. Le Lion a en effet évolué pendant deux saisons en Autriche (Red Bull Salzbourg) et a de très solides notions en allemand. Il n'a eu le moindre mal à discuter football au téléphone avec le coach du Bayern Julian Nagelsmann.

D'autre part, le Bayern constitue le club idéal pour rester au haut niveau avec l'ambition de gagner une nouvelle fois la Ligue des champions. A 30 ans, Mané va évoluer dans un club plus " reposant " considérant l'intensité des matches de Liverpool qui ne dispute aucune rencontre " facile " et les hautes exigences de Jürgen Klopp. En Allemagne, le principal adversaire de Munich, le Borussia Dortmund ne constituera pas la même menace que Manchester City en Angleterre dans un championnat où le Bayern vient d'aligner dix titres de champions consécutifs.

Le salaire a été également un argument pour changer de tunique pour un Mané qui était moins bien payé que des joueurs comme James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain, ou Naby Keïta. Même si le Liverpool était prêt à doubler les 6, 2 millions brut annuels de Mané, ce dernier va décrocher le jackpot avec un salaire très largement supérieur.