Afrique: Investissement - Le pays enfin notée par Bloomfield

Le pays vient d'obtenir sa première notation financière souveraine en monnaie locale auprès de Bloomfield, une agence de grande renommée internationale. Les analyses de cette agence ont pris en compte la note " BBB avec une perspective stable à long terme " et la note " A2 avec une perspective stable à court terme ". Pour les autorités congolaises, il s'agit tout simplement de la reconnaissance des efforts consentis dans la stabilité et le meilleur contrôle des agrégats macro-économiques.

Tout est parti visiblement de la bonne évolution des notes d'investissement de la République démocratique du Congo (RDC) au cours des dernières années. Outre les notes BBB et A2 de Bloomfield, l'agence Moody's a décidé à son tour, en octobre 2021, de changer la perspective de notation du pays de " Caal perspective stable " à " Caal perspectives positive " en vue d'un éventuel rehaussement de la notation. Quelques mois plus tard, en janvier 2022, c'est l'agence Standard & Poor qui a rehaussé la notation de la RDC de " CCC+ Perspective positive " à " B Perspective stable ".

Ces succès antérieurs ont inspiré profondément les analyses de l'agence Bloomfield investment corporation qui vient ainsi de répondre favorablement à la sollicitation congolaise de se doter des notations en monnaie locale. En effet, le 20 juin dernier, il y a eu une cérémonie officielle à Kinshasa pour cet événement, en présence du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, et de la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedi Mbuyi.

La RDC rejoint d'autres pays africains comme le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui ont entrepris la même démarche auprès de l'agence. Pour les non-initiés, les facteurs de protection appropriés visent généralement à assurer des investissements prudents. En allant plus loin dans ses analyses, Stanislas Zeze, le président directeur général de Bloomfield a relevé quelques paramètres qui jouent en faveur d'une notation sur le long terme de la RDC. Dans la foulée, il a cité le Plan d'action 2021-2023 très ambitieux, le Plan de réformes en profondeur des finances publiques, l'endettement public modéré et l'endettement extérieur à forte composante concessionnelle pour maintenir des coûts faibles de la dette.

Par ailleurs, sur le court terme, le même rapport indique la certitude d'un remboursement en temps opportun. " Les facteurs de liquidité et les éléments essentiels des sociétés sont sains. Quoique les besoins de financement en cours puissent accroître les exigences totales de financement, l'accès aux marchés des capitaux est bon ", précise-t-on. Par conséquent, Stanislas Zeze a confirmé que les facteurs de risque de l'économie nationale sont estimés " minimes ".

Toutefois, le rapport s'est étendu également sur quelques facteurs-clés liés à la fragilité de la qualité des crédits. Il fait clairement allusion à une stabilité de l'économie relative à la pression de la dollarisation, un risque de change important sur la dette publique extérieure, un niveau d'investissements publics qui reste à améliorer, d'autres défis liés au social et à la santé, et des risques sécuritaires et politiques. Dans l'ensemble, le pays s'en sort plutôt bien. Les résultats restent " satisfaisants et encourageants ", a insisté le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. La plus grande recommandation de Bloomfield à la RDC est la poursuite des efforts pour l'amélioration du niveau et de la qualité de l'investissement public.