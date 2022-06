Congo-Brazzaville: Musique urbaine - Le rappeur Pulga lance le single SLM

De son vrai nom Moanda Malonda Robert Timothée, Pulga pour les admirateurs est un acteur de cinéma, rappeur, auteur-compositeur-interprète. Après des débuts prometteurs au cinéma, le jeune artiste rappeur veut se faire un nom en musique en lançant régulièrement des titres sur le marché du disque.

C'est en 2014 que Pulga lance sa carrière artistique en devenant acteur de cinéma grâce à la rencontre qu'il fait avec James Lukezo, producteur exécutif et réalisateur qui lui confie un second rôle de la série télévisée " Princesse Eka ", diffusée sur la chaine africaine A+.

En 2015, il décide de parfaire ses performances d'acteur en intégrant le centre de formation d'acteur Ellipse vision concept du scénariste et réalisateur congolais Ali Zazi. L'année suivante, il entre en studio pour son premier single, sorti en 2017. Après une sortie musicale réussie, il apparaît dans la série "River hôtel" du producteur et réalisateur Didier Ndenga où il interprète un rôle à côté de l'acteur Eebra Touré, une série à laquelle ont participé plusieurs célébrités africaines comme Fally Ipupa, Majid Michel, Charlotte Dipanda, etc... Malheureusement, le succès n'est pas encore au rendez-vous.

En 2018, Pulga se donne une année pour mieux préparer ses projets. Ainsi, en 2021, il lance son premier single solo, " Sorcellerie ". Un an plus tard, il signe le titre SLM. Le jeune congolais âgé aujourd'hui de 29 ans prépare d'autres surprises pour égayer ses fans de plus en plus nombreux.