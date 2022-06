Burkina Faso: Situation nationale - Le Président DAMIBA échange avec les anciens Chefs d'Etat Roch KABORE et Jean-Baptiste OUEDRAOGO

Le Président du Faso, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA, a reçu en audience, ce matin les anciens Chefs d'Etat, Roch Marc Christian KABORE et Jean-Baptiste OUEDRAOGO.

Le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA et ses deux prédécesseurs à la tête de l'État burkinabè ont échangé sur les questions sécuritaires, la conduite de la Transition et bien d'autres sujets d'intérêt national. La rencontre entre ces trois personnalités témoigne de la volonté de réconciliation du Chef de l'État, pour un Burkina uni, déterminé et solidaire dans la lutte contre l'hydre terroriste.

Elle traduit la matérialisation de l'appel à l'unité nationale et à la cohésion sociale lancé par le Président du Faso pour plus de cohésion sociale et pour un Burkina réconcilié avec lui-même et son histoire.

Cette audience est le début d'une série d'actions envisagées par le Chef de l'Etat en vue de décrisper la situation politique et favoriser la participation de toutes les filles et tous les fils du Burkina à l'œuvre de refondation nationale.

Direction de la communication de la Présidence du Faso