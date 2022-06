Burkina Faso: Fête de la musique - Des concerts gratuits à l'espace Bogodogo

Dez Altino a été l'une des vedettes programmées cette année

Malgré la crise sécuritaire, le Burkina Faso célèbre aussi ce mardi 21 juin 2022 la Fête de la musique à travers des concerts gratuits à Ouagadougou.

Chaque 21 juin, les mélomanes du monde entier célèbrent la Fête de la musique.Au Burkina Faso, notamment à Ouagadougou, le 40e anniversaire de l'événement se déroule, du 19 au 21 juin, sur le terrain de la mairie de Bogodogo. La structure Exit management d'Alexis Allognon dit Dj Alexis y organise son festival "Fête de la musique" avec une programmation qui met en scène des vedettes de la musique et artistes talents émergents.

Dez Altino, Hamed Smani, Daisy Bofola, Greg, Amzy, Fleur, Floby ont déjà, les deux premiers jours, tenu en haleine les spectateurs de cette 17e édition du festival "Fête de la musique". Ce mardi 21 juin 2022, jour de la célébration de la Fête de la musique, sont annoncés Djeli karim, Pamika, Damo, le groupe ivoirien Les Patrons et Floby.

Depuis 17 ans, Exit management a réussi à faire de son festival, une manifestation fédératrice des Burkinabè et même de résilience à cause du contexte fortement marqué par le terrorisme. Événement festif et populaire, la Fête de la musique est organisée dans plus de 120 pays dans le monde. Imaginée par le musicien américain Joël Cohen, la Fête de la musique a pris son envol grâce à l'ancien ministre français de la culture, Jack Lang et à l'ex directeur de la musique et de la danse du ministère, Maurice Fleuret.