Ile Maurice: Opération "tank lesans vid" - Quatorze individus identifiés par les enquêteurs

Ils avaient été placés en état d'arrestation lundi et ont comparu devant le tribunal de Mahébourg, hier. Une accusation provisoire de rassemblement illégal a été déposée contre Jean Pierre Parisot, 51 ans, domicilié à Beau-Vallon, Jean Daniel Orange, 40 ans, habitant Mahébourg, et Genaro Juan Bhuttoo, 36 ans. L'arrestation de ces plaisanciers fait suite au rassemblement qui a eu lieu au Mahebourg Waterfront le 21 mai.

Ce jour-là, un groupe de plaisanciers avaient décidé de s'installer sur le front de mer à Mahébourg pour réfléchir et trouver une solution après la hausse des prix du carburant, mais la police, elle, avait qualifié ce rassemblement d'illégal. Leurs avocats, Mᵉˢ Nabil Moolna et Veda Balamoody ont déposé une motion pour que l'accusation provisoire soit rayée contre eux. L'affaire a été appelée le 29 juin et la police devra expliquer sa position.

À sa sortie du tribunal, Jean Pierre Parisot dit ne pas comprendre son arrestation. "Mo pa ti atann pou ariv enn zafer koumsa. Mo al asizé Waterfront pran inpé ler. Mo gagn enn problem koumsa", confie-t-il. "Pour nous, ce sont des accusations sans fondement. Nous attendons le 29 juin pour connaître la position des autorités pour rayer la charge afin d'être vraiment libres", déclare Genaro Bhuttoo.

Toutefois, les plaisanciers font ressortir que la CID de Mahébourg a fait preuve de professionnalisme pendant leur interrogatoire. La police a identifié les manifestants grâce aux caméras de surveillance de la région. Quatorze personnes ont été identifiées. D'autres convocations et arrestations devront avoir lieu.

Tony Apollon, qui fait partie des personnes arrêtées dans cette affaire, était présent en cour pour soutenir ses camarades. "J'avais demandé à quelques personnes de venir me rejoindre afin que nous puissions discuter de l'augmentation des prix. Nous avons respecté la distanciation sociale. Je me demande si ce n'est pas une façon de dire au peuple de ne plus exprimer sa souffrance", confie-t-il.

Tony Apollon est l'assistant secrétaire général du MMM et habite Beau-Vallon. Il avait été arrêté le 21 mai avec trois autres personnes, dont Moonsamy Gounden, représentant de la plateforme Aret Kokin Nu La Plaz, Vishnu Marday et Sylvain Seblin, deux plaisanciers.