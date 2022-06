Rwanda: Un médicament antipaludique à l'essai qui donne de l'espoir pour les nourrissons

KIGALI : Le géant pharmaceutique suisse Novartis va présenter cette semaine à Kigali le tout premier médicament antipaludique pour les bébés à travers son programme de recherche et du développement dans le domaine des médicaments innovants en Afrique, apprend-on mercredi de source autorisée dans la capitale rwandaise.

Il est prévu que le nouveau médicament sera officiellement lancé lors du Sommet sur le Paludisme et les Maladies Tropicales Négligées prévu ce jeudi 23 juin "en parallèle avec le 26e Sommet des Chefs de Gouvernement du Commonwealth (Chogm) qui se tient cette semaine à Kigali

Un des nouveaux médicaments qui sera mis sur le marché en Afrique est un médicament antipaludique pour les nourrissons, a indiqué Vera Glushich, un des responsables du géant pharmaceutique suisse.

Selon les experts, si le système de surveillance épidémiologique est fonctionnel et réactif face à la récente détection de plusieurs cas d'épidémie de Monkeypox (virus de la « variole du singe ») suite aux effets de changement climatique, il y a crainte que les Maladies tropicales négligées ne se propagent et plus rapidement sans autre mesure préventive.

En 2017, Novartis et Medicines for Malaria Venture (Mmv) avaient lancé une étude clinique pour KAF156, un candidat-médicament antipaludéen de nouvelle génération ayant le potentiel de traiter les souches pharmacorésistances du parasite du paludisme notamment en Afrique Sub-Saharienne.

KAF156 appartient à la nouvelle classe thérapeutique des imidazolepipérazines. Il a le potentiel d'éliminer l'infection palustre, y compris les souches résistantes, ainsi que de bloquer la transmission du parasite responsable du paludisme.

Une récente étude publiée par l'Organisation mondiale de la santé (Oms) montre que de graves perturbations des campagnes de distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticide et de l’accès aux antipaludéens pourraient entraîner un doublement du nombre de décès imputables au paludisme en Afrique subsaharienne.

L’agence onusienne exhorte les pays africains à agir rapidement et à distribuer les outils de traitement et de prévention du paludisme au stade actuel de la flambée de COVID-19.

Selon le rapport 2021 de l’OMS, on estime à 241 millions le nombre de cas de paludisme et à 627 mille le nombre de décès dus au paludisme dans le monde.

D'après les données officielles, l’Afrique reste de loin l’ensemble régional le plus touché par cette maladie. Le continent concentrait 94,6 % des cas et 96 % des décès liés en 2020.

Pour l'instant, l’OMS recommande l’utilisation généralisée du vaccin antipaludique RTS,S/AS01 (RTS,S) chez les enfants en Afrique subsaharienne et dans d'autres régions où la transmission du paludisme à P. falciparum est modérée ou forte.

Le paludisme reste l’une des principales causes de maladies infantiles et de décès en Afrique subsaharienne. Selon les chiffres de l’agence onusienne, plus de 260 mille enfants africains âgés de moins de cinq ans meurent du paludisme chaque année.

Selon les experts, le paludisme grave touche majoritairement les enfants et les femmes enceintes dans plusieurs parties en Afrique Sub-Saharienne là où le traitement des symptômes chez les nourrissons de moins de 12 mois et les nouveau-nés reste encore très difficile et nécessite le plus grand soin.