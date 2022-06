Cote d'Ivoire: Fédération ivoirienne de taekwondo - La World Taekwondo prend en main la reprise du processus électoral

La World Taekwondo veut regarder "la Côte d'Ivoire, l'un des pays phares du taekwondo" sombrer. Mais surtout met des garde-fous pour éviter que "la situation actuelle n'affecte les préparatifs pour les prochains championnats du monde de taekwondo et les Jeux Olympiques de Paris 2024".

Ainsi pour donner une chance à la Côte d'Ivoire de préserver son statut de hub du taekwondo africain et surtout lui éviter d'éventuelles sanctions de la part des instances internationales et mondiales de la discipline, elle a pris des décisions fortes. Suite à la récente décision du tribunal de Première Instance d'Abidjan (n°385 du 05 mai 2022), invalidant l'Assemblée générale élective de la Fédération ivoirienne de taekwondo (FITKD) du 30 octobre 2021 ainsi que l'élection de Me Jean-Marc Yacé, en qualité de président de la Fédération, et à la lettre du ministre en charge des Sports du 10 juin 2022, la Fédération mondiale de taekwondo (WT) a pris ses responsabilités.

Face à cette ingérence de tiers "dans la gestion et l'organisation de la Fédération, tendant à faire une grave entorse à l'autonomie du sport tant prônée par les Nations Unies", la WT ainsi que l'Union africaine de taekwondo (AFTU) ont décidé de la reprise du processus électoral. Cette décision de l'instance mondiale a été officiellement annoncée à Abidjan, ce lundi 20 juin 2022, par le secrétaire général de l'AFTU, Me Balla Dièye. En présence de Me Bamba Cheick Daniel, vice-président de l'AFTU en charge de la zone Ouest, et du vice-président de la FITKD, Me Diarra Hyppolite, l'émissaire de l'instance internationale a informé de la reprise en main du processus électoral par la World Taekwondo. Ainsi, il ressort de la lettre de recommandations de l'AFTU et la World Taekwondo suite à l'annulation par la justice des élections issues de l'Assemblée générale élective de la Fédération ivoirienne du 30 octobre 2021 et transmise au président Jean-Marc Yacé du "maintien en place de l'ancienne équipe reconnue dirigée par le président Cheik Bamba Daniel pour gérer les affaires courantes de la Fédération".

De nouvelles élections dans 3 mois

Cette équipe dirigée par le vice-président de l'Union africaine aura en charge "l'organisation et la reprise du processus électoral sous la supervision de l'AFTU dans un délai ne pouvant excéder trois mois".

La WT n'a pas manqué d'alerter la Côte d'Ivoire sur les sanctions possibles en cas d'entraves, de quelle que nature que ce soit, à l'exécution de cette décision. Notamment "sa suspension de toutes les instances de la WT". La Fédération mondiale de taekwondo et l'Union africaine de taekwondo ont même fait injonction à la FITKD de porter ces recommandations au ministère des Sports et Comité national olympique de Côte d'Ivoire.

"Conformément donc à l'ordonnance du Tribunal et aux statuts de FITKD, sous la coordination du Comité national olympique et des autorités locales en charge des sports, M. Bamba Cheick Daniel et son ancien Comité directeur, sont chargés de conduire tout le processus qui aboutirait à l'organisation dans un délai de trois mois, d'une Assemblée générale élective, inclusive et transparente", a dit Balla Dièye.

Dans sa correspondance du 10 juin adressée au président de la FITKD, Me Jean Marc Yacé, le ministère des Sports a invité le comité directeur actuel de se conformer à la décision de justice. Une décision à laquelle Me Jean-Marc Yacé ne s'est d'ailleurs pas opposé.