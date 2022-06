Cote d'Ivoire: Football-Ligue 1 - L'ASEC Mimosas, champion avant l'heure

Seul au monde. Dominateurs depuis le début de la saison, les Mimosas sont aux anges. Le club jaune et noir a remporté, le jeudi 16 juin 2022, au terme de sa 18e victoire de rang, son 28e titre de champion de Côte d'Ivoire.

En match en retard de la 21e journée de la Ligue 1, les Mimos grâce à Oura Anicet et au 15e but de Konaté Karim dominent le Racing Club d'Abidjan (2-1). Invaincus jusque-là, et alors que le capitaine Abdoul Karim et ses coéquipiers n'avaient besoin que d'un seul point, les hommes de Chevalier portent leur compteur points à 58 unités sur 66 possibles. Largement suffisants pour ne plus rien craindre de ses poursuivants directs, le Sporting Club de Gagnoa (46 points+14) et le FC San Pedro (42 points+15) qui sont à 23 journées chacun.

A trois journées, donc avec 9 points encore à aller chercher, les hommes du Fromager et les Petruciens ne peuvent plus inquiéter Ki Aziz, Aubin Kramo et leurs camarades qui ont encore un match en retard. Après deux journées disputées, l'ASEC Mimosas conserve ainsi le titre national et devient plus que jamais le club le plus titré du pays avec 28 sacres. L'Africa Sports d'Abidjan, actuel pensionnaire de la Ligue 2, vient en seconde position avec 17 titres.

Un champion méritant

L'ASEC Mimosas a décroché son 28e titre de champion sans véritable opposition. En 22 matchs disputés, les Enfants de Sol Béni ont enregistré 18 victoires et 4 nuls. Les Jaune et Noir restent, à quatre journées de l'épilogue du présent exercice, les seuls à ne pas connaître la défaite. Au passage, avec 42 buts marqués les hommes de Julien Chevalier ont la meilleure attaque du championnat. Seuls le SOL FC d'Abobo (31buts) et l'ES Bafing (30 buts) ont fait aussi bien.

En défense, à trois journées du terme, le champion occupe la 3e place avec 16 buts encaissés derrière le Sporting Club de Gagnoa (15) et le FC San Pedro (10). L'ASEC Mimosas, c'est aussi le meilleur buteur en la personne de Konaté Karim et ses 15 réalisations. Toute une saison aboutie pour le club grâce à son staff technique où la complémentarité est de mise. Tout à l'honneur de l'entraîneur principal, Julien Chevalier. Le Français compte, au passage, 36 victoires en 60 matchs due Ligue 1 en trois saisons.