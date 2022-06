Cote d'Ivoire: Toumodi - Des plants de palmier à huile offerts aux jeunes pour leur autonomisation

Une action pour lutter contre la pauvreté. Samedi 18 juin dernier, à l'initiative du directeur général des infrastructures routières et fils de la région, Germain Kouakou, des jeunes, une cinquantaine, issus de plusieurs villages du canton Mamla ont reçu des plants de palmiers à huile, à Bendressou, une bourgade située à 4 kilomètres de Toumodi.

" Notre vision pour nos parents, nos petits-frères et surtout pour nos enfants, c'est l'autonomisation de la jeunesse en priorité. Le but de ce geste, c'est d'œuvrer pour développer la culture du palmier à huile, dans notre département", a expliqué Germain Kouakou, parrain des journées dédiées à la culture du palmier à huile. Concrètement, chaque producteur bénéficie d'un hectare de plants de palmiers à huile, une culture en plein essor et favorable au climat de la zone.

Poursuivant, Germain Kouakou a invité la jeunesse à un sursaut d'orgueil pour s'adonner avec sérieux et abnégation à la culture du palmier à huile. " Chers récipiendaires, armez-vous de courage et de persévérance. La culture du palmier à huile nourrit son homme. Ne vous laissez pas gagner par le découragement. Notre région est remplie de bras valides. Alors, foncez. Dans quelques années, vous pourrez subvenir à vos besoins, sans tendre la main à qui que ce soit", a-t-il exhorté. Avant d'inciter les opérateurs économiques à implanter dans la région, une usine de production d'huile de palme. " Nous pensons que d'ici 2 ans, cette usine sera opérationnelle.

Elle va traiter les produits qui sortiront de nos champs. Nous sommes en contact avec des partenaires qui s'installeront au moment opportun", a-t-il ajouté. Pour la sénatrice Tamini Adjoua N'Go Louise, l'heure est au travail, avec une jeunesse digne et motivée. " Eviter les exodes qui ne vous valorisent pas. On voit aujourd'hui, les tristes aventures que vivent les jeunes dans la traversée de la Méditerranée. Prenez conscience, vous, jeunes de Toumodi. Le bonheur est tout près de vous. Travaillez et prenez de la peine. Vos efforts seront récompensés un jour. Le Président Alassane Ouattara veut bâtir ce pays, sur les valeurs d'une jeunesse forte et rassemblée " a-t-elle conseillé.