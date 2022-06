Sénégal: Sadio Mané au Bayern Munich pour trois ans

Dakar — Le FC Bayern Munich (élite allemande) a annoncé sur son site officiel avoir recruté l'attaquant sénégalais Sadio Mané en provenance de Liverpool (élite anglaise) pour trois ans.

"L'attaquant de 30 ans a conclu un contrat avec les champions allemands jusqu'au 30 juin 2025", rapporte le site officiel du club allemand.

Agé de 30 ans, l'ancien pensionnaire de Génération Foot est arrivé mardi à Munich où il a satisfait aux traditionnelles visites médicales. Il a signé ce mercredi matin son nouveau contrat.

Dans une réaction publiée sur le site du club allemand, Herbert Hainer, le président du FC Bayern s'est réjoui de l'arrivée d'une star mondiale.

"Sadio Mané est une star mondiale et son arrivée donne une idée de l'attrait du FC Bayern et augmentera l'attractivité de la Bundesliga dans son ensemble", s'enthousiasme le président du club allemand.

"Les fans viennent dans les stades pour voir de tels joueurs, c'est formidable que notre conseil d'administration dirigé par Oliver Kahn et Hasan Salihamidžić ont réussi à signer un joueur comme Sadio Mané pour le FC Bayern", a-t-il ajouté.

Le directeur général, Oliver Kahn abonde dans le même sens.

"Nous sommes ravis d'avoir pu recruter Sadio Mané pour le FC Bayern. Avec ses performances exceptionnelles et ses grands succès au plus haut niveau international depuis de nombreuses années, il y a très peu de joueurs comme lui", a-t-il dit.

"Nous sommes sûrs que Sadio Mané ravira nos fans dans les années à venir avec son style de jeu spectaculaire. Il est ambitieux et désireux de gagner plus de titres, avec des joueurs comme lui au FC Bayern, tous les plus grands objectifs sont possibles", a-t-il dit.

L'ancien joueur bavarois Hasan Salihamidžić, membre du conseil d'administration du FC Bayern, s'est dit fier d'avoir pu ramener Sadio Mané à Munich.

"Sadio (Mané) l'a clairement fait savoir dès la première minute dans nos discussions qu'il voulait maintenant jouer pour le FC Bayern. Tout le monde connaît ses qualités techniques exceptionnelles ainsi que son mental incroyable", a relevé celui qui fait office de directeur sportif.

"Il apportera beaucoup et aidera à diriger notre équipe, qui a une belle structure. Le fait qu'il rejoint le FC Bayern montre que notre club et lui ont de grands objectifs", a-t-il ajouté soulignant que Sadio Mané correspondait parfaitement au football que le FC Bayern joue sous Julian Nagelsmann."

Après la signature de son contrat, l'attaquant des Lions a exprimé sa joie de rejoindre le club bavarois.

"Je suis vraiment content d'être enfin au FC Bayern à Munich. Nous avons beaucoup parlé et j'ai ressenti un grand intérêt de la part de ce grand club dès le début. Pour moi, donc, il n'y avait aucun doute", a-t-il déclaré.

"C'est le bon moment pour ça. Je veux accomplir beaucoup de choses avec ce club, en Europe aussi. Pendant mon séjour à Salzbourg, j'ai regardé beaucoup de matchs du Bayern. J'aime vraiment ce club", a-t-il par ailleurs ajouté.

Après Génération Foot et le FC Metz, Sadio Mané a joué au RB Salzburg (Autriche), à Southampton puis à Liverpool, club avec lequel il a remporté la Ligue des champions, la Super Coupe de l'UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2019.

La saison écoulée, Mané a remporté la Coupe EFL et la FA Cup, en plus d'être finaliste de la Ligue des champions et de la Premier League.

L'attaquant sénégalais a fait un total de 269 apparitions en compétition pour les Reds, marquant 120 buts.