Cote d'Ivoire: Bundesliga - Haller aura sa visite médicale jeudi à Dortmund

Sébastien Haller va rejoindre une autre ligue européenne, après avoir accepté d'être transféré vers le Borussia Dortmund.

L'international ivoirien va rejoindre le championnat allemand qu'il connaît très bien. Haller a disputé la Bundesliga entre 2017 et 2019 à l'Eintracht Francfort. Selon la presse allemande, l'attaquant de 28 ans passera jeudi sa visite médicale avec Dortmund.

Un contrat de quatre ans au Signal Iduna Park :

Le buteur signera un contrat de quatre ans. L'Ajax recevra une indemnité de transfert de 35 millions d'euros avec des bonus. Haller est venu il y a un an et demi pour 22,5 millions d'euros de West Ham United. Son séjour à l'Ajax n'aura finalement duré qu'une saison et demie, après avoir rejoint la Johan Cruyff Arena en janvier 2021.

Le salaire de Haller à Dortmund :

Sky Deutschland et Sport1 révèlent que le salaire de Haller serait juste en dessous des mieux payés, Mats Hummels et Marco Reus. Ces deux gagneraient respectivement 10 et 11 millions d'euros par an. Selon Bild, Haller est même sur un pied d'égalité avec les deux, mais cela n'est pas confirmé par d'autres médias.