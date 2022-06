Sud-Soudan: L'aide alimentaire suspendue alors que les financements se tarissent et que le pays fait face à sa plus grave année de faim depuis l'indépendance

Le Programme alimentaire mondial a besoin de toute urgence de 426 millions de dollars pour atteindre six millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire au cours des six prochains mois. Jusqu'à 1,7 million de personnes risquent de mourir de faim au Soudan du Sud, car le manque de financement signifie que le Programme alimentaire mondial ne peut atteindre à peine plus des deux tiers des personnes qu'il a ciblées pour l'aide humanitaire cette année.

La suspension de l'aide arrive au pire moment pour la population du Soudan du Sud qui fait face à une année de faim sans précédent. Plus de 60 pour cent de la population est aux prises avec une grave insécurité alimentaire en cette période de soudure, alimentée par la poursuite des conflits, de graves inondations, et une sécheresse localisée. La flambée des prix des denrées alimentaires exacerbée par la crise en Ukraine affecte également l'approvisionnement en produits alimentaires dans le monde entier.

"Nous sommes extrêmement préoccupés par l'impact des coupes budgétaires sur les enfants, les femmes et les hommes qui n'auront pas assez à manger pendant la période de soudure. Ces familles ont complètement épuisé leurs stratégies d'adaptation. Ils ont besoin d'une aide humanitaire immédiate pour mettre de la nourriture sur la table à court terme et reconstruire leurs moyens de subsistance et leur résilience pour faire face aux chocs futurs", a déclaré Adeyinka Badejo, directrice nationale par intérim du Programme alimentaire mondial au Soudan du Sud.

Le PAM doit prioriser son aide alimentaire limitée pour atteindre 4,5 millions de personnes aux prises avec une faim sévère dans 52 comtés du Soudan du Sud, dont 87 000 personnes dans huit autres comtés qui connaissent déjà une faim catastrophique et vivent dans des conditions simialires à une famine.

Le Soudan du Sud fait partie des cinq pays où l'insécurité alimentaire mondiale expose 750 000 personnes à un risque immédiat de "famine ou de mort" (phase 5 du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire), selon le rapport Hunger Hotspots publié par le PAM et la FAO.

Badejo ajoute : "les besoins humanitaires dépassent de loin le financement que nous avons reçu cette année. Si cela continue, nous serons confrontés à des problèmes plus importants et plus coûteux à l'avenir, notamment une augmentation de la mortalité, de la malnutrition, du retard de croissance et des maladies".

Le PAM a épuisé toutes les options avant de suspendre l'aide alimentaire, y compris la réduction de moitié des rations en 2021, laissant les familles dans le besoin avec moins de nourriture à manger - une ration alimentaire du PAM comprend des céréales, des légumineuses, de l'huile végétale et du sel.

Ces dernières réductions de l'aide auront également un impact sur 178 000 écoliers qui ne recevront plus de repas scolaires quotidiens - un filet de sécurité crucial qui aide à garder les enfants sud-soudanais à l'école pour apprendre et grandir.

Des réductions plus drastiques seront inévitables, à moins que davantage de fonds ne soient reçus, ce qui empêchera les personnes vulnérables de satisfaire leurs besoins alimentaires de base, revenant à des stratégies de survie telles que sauter ou réduire des repas, vendre des actifs, recourir au travail ou au mariage des enfants.

L'insécurité alimentaire au Soudan du Sud est alarmante. Selon la Cadre intégré de la classification de la sécurité alimentaire (Integrated Food Security Phase Classification - IPC), 7,74 millions de personnes seront confrontées à une faim aiguë sévère au plus fort de la période de soudure (IPC 3) au cours des deux prochains mois, tandis que 1,4 million d'enfants souffriront de malnutrition aiguë.

Cette année, le PAM prévoit d'atteindre six millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire au Soudan du Sud avec une aide alimentaire, un soutien nutritionnel, des allocations en espèces et des moyens de subsistance pour renforcer la résilience des communautés, en donnant la priorité aux femmes, aux enfants et aux personnes âgées les plus vulnérables et les plus touchés par le conflit.

Cependant, les programmes de réponse aux crises et de renforcement de la résilience du PAM sont largement sous-financés. L'organisation a besoin de 426 millions de dollars pour atteindre six millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire d'ici 2022.