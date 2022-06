Congo-Kinshasa: La FECOFA confirme la décision du TAS et consacre V.Club champion Linafoot 2021

La Fédération congolaise de football association (FECOFA), a confirmé lundi, la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS), et consacré l'AS V.Club champion de la 26ème édition du championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT), dans une réunion de clarification, tenue en son siège, en présence des représentants de Mazembe, Don Bosco, LINAFOOT et V.Club, assortie d'une communication officielle.

Au lendemain de la cette décision motivée du TAS longtemps attendue, le Secrétaire général du Tout-Puissant Mazembe, Frédéric Kitenge a laissé entendre que la décision du TAS n'a rien avoir avec le titre, et par conséquent, Mazembe reste champion et ne remettra pas le trophée reçu. La FECOFA qui a immédiatement appelé toutes les parties à la retenue, en attendant la réunion de ce lundi, a finalement fixé l'opinion, tirant les choses au clair : " l'appel déposé par l'AS V.Club à l'encontre de la décision rendue par la commission ad hoc de la FECOFA, le 15 juin 2021 est recevable et admis partialement.

Le Tribunal décide l'annulation de toutes les sanctions infligées à l'AS VClub par la décision de la commission ad hoc de la FECOFA, à savoir : le forfait des matches auxquels le joueur Matutala Zao a pris part, et la suspension à l'encontre des correspondants officiels de V.Club ", a écrit le TAS dans sa décision motivée.

Et d'interpréter, comme les forfaits sont annulés, V.Club récupère ses 9 points, et devient d'office champion sans aucune autre forme de procès. La FECOFA a réitéré son appel à toutes les parties impliquées, que dans la pratique du football, rien ne peut remplacer la loyauté, la discipline et le fair-play. V.Club gagne donc un dossier avec lequel, il s'est battu jusqu'au bout.